V Pardubicích chtějí postavit největší hokejovou arénu světa. Problém může být dopad na životní prostředí
Multifunkční aréna, za kterou stojí miliardář a většinový majitel hokejového klubu Dynamo Pardubice Petr Dědek, čeká na posouzení dopadů výstavby na životní prostředí. Komplex má vzniknout na místě bývalé skládky v lokalitě Nová Cihelna na severovýchodním okraji města.
Celý areál má mít zastavěnou plochu o rozloze více než 40 tisíc metrů čtverečních. Dominantou má být velká hokejová hala, která se má s kapacitou přes 22 tisíc diváků stát druhou největší sportovní arénou na světě.
V současné době drží prvenství petrohradská SKA Arena pro 21 542 diváků, těsně následovaná arénou Bell Centre v kanandském Montrealu. Ta pojme 21 273 hokejových fanoušků.
Pardubický projekt dále počítá s menší tréninkovou halou pro více než 1500 lidí, návštěvnickým centrem a parkovacím domem.
V komplexu má být více než 3300 parkovacích míst, už teď je tedy zřejmé, že pro 22 tisíc diváků to nestačí. Doprava bude pro arénu pravděpodobně největší výzvou.
Pro komplex je zásadní napojení na vznikající severovýchodní obchvat Pardubic, díky kterému tisíce aut nebudou zatěžovat centrum města. Projekt zároveň počítá s posílenou městskou dopravou a kyvadlovými autobusy.
Přesto bude nová čtvrť velmi vytížená. Kromě arény má totiž na místě vyrůst i nová obytná zástavba, do oblasti mají denně zamířit tisíce řidičů.
Projekt vzniká na místě bývalé komunální skládky z 60. a 70. let, firma proto území čistí. Zároveň čeká na vyhodnocení žádosti o posouzení vlivu na životní prostředí. Potom musí získat ještě územní rozhodnutí a stavební povolení.
Podle posledních informací Dědkova firma počítá s tím, že začne stavět příští rok, hotovo by mělo být ve třetím čtvrtletí roku 2028. Celkem by měl projekt stát více než 10 miliard korun.