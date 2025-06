V prvním finále NHL zdolal Edmonton Floridu 4:3. Vítěznou branku střelil Draisatl v prodloužení

Draisaitl svými góly orámoval průběh zápasu. Německý útočník po 66 vteřinách poslal Edmonton do vedení, Florida ale ještě v první třetině odpověděla dvěma góly a do kabin šla s vedením 2:1.

Na 1:1 srovnal v 11. minutě Sam Bennett, kterého v předbrankovém prostoru puk šťastně trefil do chráničů. Edmonton si vzal trenérskou výzvu na nedovolené bránění brankáři, rozhodčí ale gól uznali a Oilers poslali do oslabení. V tom udeřil Brad Marchand a Florida měla navrch.

Když se v úvodu druhé dvacetiminutovky podruhé v zápase prosadil nejlepší střelec vyřazovacích bojů Bennett, Panthers rázem vedli o dvě branky. Oilers se ale rychle dostali zpátky na dostřel. Viktor Arvidsson překvapil brankáře Sergeje Bobrovského ranou těsně nad beton a minutu a 17 sekund po Bennetově druhé trefě snížil na 2:3.

Vyrovnání se Oilers dočkali ve třetí třetině, kdy dal svůj první gól v aktuálním play off Mattias Ekholm. Švédský obránce uklidil do prázdné branky McDavidovu nabídku a poslal zápas do prodloužení.

V tom měli domácí několikrát blízko kěznému gólu, ve velkých šancích ale neuspěli Evan Bouchard ani Kasperi Kapanen. Edmonton si nakonec pomohl až v přesilové hře.

V závěru první nastavené dvacetiminutovky český centr Nosek nešikovně nabral puk na hokejku, vyhodil ho z obranného pásma přímo do hlediště a Oilers jeho zaváhání potrestali.

McDavid si v rohu hřiště vyměnil puk s Coreym Perrym, před brankou našel Leona Draisaitla a ten se z ideální pozice nemýlil. Edmontonu tak první bod ve finálové sérii zařídila souhra dvou nejproduktivnějších hráčů vyřazovacích bojů.

McDavid vylepšil svou bilanci na 6+22, střelec vítězného gólu Draisaitl má s devíti přesnými zásahy a 18 nahrávkami jen o bod méně.