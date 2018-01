V souboji prvních dvou týmů porazili hokejisté Vítkovic Plzeň, Jihlava vyhrála přestřelku nad Litvínovem

Vítkovice, které jsou na druhém místě tabulky, dokázaly porazit vedoucí Plzeň 3:0. V duelu mezi Litvínovem a Jihlavou padlo devět branek a tým z Vysočiny vyhrál 5:4. Pardubice přehrály Olomouc 3:1. Až v prodloužení vyhrál Chomutov nad Hradcem Králové 3:2. Po samostatných nájezdech prohrála Mladá Boleslav se Zlínem. Liberec podlehl Kometě Brno 2:3 a Sparta Třinci 3:5. Pardubice, Vítkovice, Jihlava 20:03 3. 1. 2018 (Aktualizováno: 21:07 3. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj mezi hráči Vítkovic a Plzně | Zdroj: ČTK

HC Vítkovice Ridera – HC Škoda Plzeň 3:0

Prvních branek se dočkali vítkovičtí diváci ve druhé třetině a to do sítě aktuálního lídra tabulky z Plzně. Nejdříve mířil přesně Rostislav Olesz a čtyři minuty po něm Lukáš Kucsera.

Půl minuty před koncem ještě upravil skóre na konečných 3:0 Radoslav Tybor. Díky tomu tak Vítkovičtí dokázali stáhnout ztrátu na vedoucí Plzeň a upevnili si také druhé místo před Hradcem Králové.

První zápas v roce 2018 Škoda prohrála, proti Vítkovicím třikrát inkasovala, sama se neprosadila ani jednou. Výhru domácích zpečetil v poslední minutě Radoslav Tybor.#VITvPLZ #TELH pic.twitter.com/WSJhCFwrOr — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) 3 January 2018

HC Dukla Jihlava – HC Verva Litvínov 5:4

V souboji posledního s předposledním se diváci na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě dočkali v první třetině hned pěti gólů. První trefu si zapsal jihlavský Matěj Stříteský, následovalo litvínovské vyrovnání od Viktora Hübla.

Severočeši pak vedli díky Tomáši Matouškovi. Za domácí srovnal znovu Stříteský a Josef Skořepa dostal jihlavské do vedení 3:2.

Góly nepřestaly padat ani ve druhé části. Nejdříve srovnal na 3:3 litvínovský Michael Vandas. Jihlavští Tomáš Kubalík s Michalem Hlinkou ale svými trefami pojistili vedení Jihlavě. Na rozdíl jediného gólu snížil litvínovský Hübl. Nic dalšího se ale v Jihlavě nestalo a tak domácí slaví výhru 5:4.

HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 3:1

I když posledních pět zápasů ovládla hostující Olomouc, do středečního duelu lépe vstoupili domácí. Do vedení je při oslabení poslal Tomáš Vondráček.

Ve druhé třetině zvyšoval za Dynamo Petr Sýkora. Významným podíl měl na brance i kapitán domácích Tomáš Rolinek, který nechal vyjet brankáře Kondráda a Sýkora zakončil do prázdné brány. Pět minut na to snižoval na 1:2 pro olomoucké Petr Strapáč.

Do prázdné brány pojistil vítězství Dynama 3:1 Tomáš Mojžíš. Poprvé po pěti vzájemných duelech tak odjíždí Olomouc poražena.

Piráti Chomutov – Mountfield HK 3:2 po prodloužení

Do vedení šli jako první hosté z Hradce Králové. Ve druhé části se prosadil Roman Kukumberg. Na rozdíl dvou branek zvyšoval ve třetí části Filip Pavlík. Během 45 vteřin Chomutov odpověděl, když snížil Martin Šťovíček.

Sedm minut do konce utkání se při přesilové hře prosadil Petr Koblasa a vyrovnal na 2:2. Tento stav platil i po 60 minutách a tak se šlo do prodloužení. V tom rozhodl tři vteřiny před koncem chomutovský Michal Vondrka.

#CHMvMHK: Tři vteřiny před koncem prodloužení doplachtilo Vondrkovo plácnutí do kotouče za brankovou čáru a @PiratiChomutov nás tak po více než roce poráží.

https://t.co/hOuQtqj7HG pic.twitter.com/PQ2Zx2CM7d — Mountfield HK (@MountfieldHK) 3 January 2018

BK Mladá Boleslav – Aukro Berani Zlín 2:3 po sam. nájezdech

Do vedení šli ve Mladé Boleslavi jako první hosté ze Zlína. Celkovou laxnost Bruslařů potrestal ve čtvrté minutě Zdeněk Okál.

Půl minuty po začátku druhé části zvyšoval za hosty Pavel Kubis. Na 2:1 snižoval minutu a půl na to Lukáš Pabiška. Vyrovnat se podařilo Boleslavi dvě minuty po začátku třetí části, kdy se přesně trefil Radan Lenc.

Nerozhodný stav nerozhodlo ani prodloužení, takže duel dospěl do samostatných nájezdů. Ten rozhodující si připsal zlínský Antonín Honejsek.

HC Kometa Brno – Bílí Tygři Liberec 3:2

Liberec chtěl odčinit poslední potupnou porážku z Brna 2:7 a začal víc než dobře. V sedmé minutě využil Lukáš Krenželok přesilovku, když si puk do vlastní dorazil obránce Němec.

Obhájce titulu srovnal po sedmi minutách, když se přesnou trefou prosadil Martin Erat. Následně poslal domácí do vedení Martin Dočekal.

Ve 27. minutě zvyšoval na dvoubrankový rozdíl pro domácí Jan Štencel. Za Bílé Tygry snížil opět na rozdíl jediného gólu Marek Kvapil, který na sever Čech odešel právě z Komety. Na víc ale Tygři nestačili a z Brna odjíždí s porážkou 2:3.

Kometa opět úspěšná! V prvním utkání kalendářního roku bereme tři body a Liberec po trefách Martina Erata, Martina Dočekala a Jana Štencela porážíme 3:2. #KOMvLIB #TELH pic.twitter.com/fSJ2aq5wlA — HC Kometa Brno (@HCKometa) 3 January 2018

HC Sparta Praha – HC Oceláři Třinec 3:5

Gólově bohaté utkání se odehrálo i v pražské O2 aréně. Sparťané po gólech Tomáše Pavelky a Lukáše Klimka vedli už 2:0. Třinec ale nejdříve snížil díky Martinu Růžičkovi a poté vyrovnal Lukáš Krajíče.

Poprvé se třinečtí dostali v zápase do vedení díky Tomáši Marcinkovi. Sparta ale následně srovnala skóre na 3:3 zásluhou Lukáše Klimka. Během minutu ale dokázali hostující hokejisté jít do rozhodujícího vedení a to dokonce dvoubrankového, když se nejdříve prosadil Bohumil Janka a následně Erik Hrňa.

Tipsport extraliga (PLATNÉ K 3. 1. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Škoda Plzeň 36 19 5 8 4 123:81 75 2. HC Vítkovice Ridera 36 19 3 4 10 111:77 67 3. Mountfield HK 35 16 6 5 8 95:68 65 4. HC Oceláři Třinec 36 16 4 6 10 99:87 62 5. HC Kometa Brno 35 15 4 7 9 102:78 60 6. HC Olomouc 36 11 8 6 11 87:91 55 7. Aukro Berani Zlín 35 11 7 4 13 80:90 51 8. HC Sparta Praha 35 13 3 4 15 96:104 49 9. HC Dynamo Pardubice 36 11 5 4 16 86:102 47 10. Piráti Chomutov 36 8 8 7 13 93:110 47 11. Bílí Tygři Liberec 35 9 8 2 16 85:109 45 12. BK Mladá Boleslav 36 10 4 6 16 79:94 44 13. HC VERVA Litvínov 36 10 4 5 17 84:107 43 14. HC Dukla Jihlava 35 7 5 6 17 75:97 37