Vítězný návrat na led. Nedorost se po čtvrt roce představil v dresu Plzně a zařídil výhru nad Spartou

Plzeňský hokejista Václav Nedorost zažil za svou dvacetiletou profesionální kariéru sedmnáct operací. Opravená má kolena, kyčle i ramena. Naposledy nehrál hokej od listopadu, a to kvůli zánětu v lokti. Dres plzeňského týmu oblékl v pondělí poprvé od listopadu a pomohl mu k důležitému vítězství na ledě Sparty. Praha 9:58 12. února 2019

„Mně už se tohle stalo snad potřicáté v kariéře, že jsem chyběl takhle dlouho, protože mám za sebou sedmnáct operací a do toho ještě další dlouhodobé zranění,“ řekl Radiožurnálu po zápase s pražskou Spartou útočník Václav Nedorost.

Někdejší dvojnásobný juniorský mistr světa promarodil v necelých 37 letech pořádnou část hokejové kariéry. Svůj zatím poslední návrat do plzeňské sestavy ale zvládl skvěle.

Po zápase sice přiznal, že se pořádně rozehrál až ve druhé třetině. Za to v té třetí byl u obou gólů, kterými Plzeň utkání na Spartě otočila.

„Při tom vyloučení jsem si říkal, že máme jenom sedm minut do konce, prohráváme a já si jdu sednout. Kluci ale hráli parádně a dali gól,“ popisoval Nedorost, jak v oslabení při jeho vyloučení vyrovnal spoluhráč Eberle.

„Před poslední brankou se mě tam snažil Indrák najít, ale šlo to od brusle. Věděl jsem ale, že to bude gól, protože jsem nekopl,“ dodává o šťastném odrazu od brusle, kterým rozhodl o vítězství Plzně 4:3.

Ještě předtím se přitom Nedorost přimotal ke třetímu gólu Sparty, což viděl i plzeňský trenér Ladislav Čihák.

„Myslím, že se trochu přimotal k tomu gólu, co jsme dostali na 3:2, ale pak to nahradil tím rozhodujícím gólem. Je to skvělý hráč, což dlouhé roky potvrzuje,“ chválil plzeňský kouč uzdraveného Nedorosta, který vítězným gólem při návratu zastínil i domácího střelce hattricku Richarda Jarůška.