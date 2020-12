‚Ať to dopadne jakkoliv, končím.‘ Trenér Prospal opustí České Budějovice, vrátí se do zámoří

Když se akce nepovede, schytá to ten nejmladší stejně jako ten nejzkušenější. Nikoho nešetří, ani své hlasivky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejisty Českých Budějovic povede po sezoně nový trenér. Více v reportáži Kamila Jáši

A na tom, že po sezoně skončí, se nic měnit nebude. Ani kdyby Motor získal mistrovský titul. Proč se tak rozhodl v rozběhnuté sezoně?

„Není to tak, že bych se koukal na to, jestli hrajeme dobře, nebo nehrajeme dobře,“ řekl Radiožurnálu. Právě jeho hráči se rozhodnutí dozvěděli jako první.

„Tak to k tomu dospělo. Vracel jsem se s tím, že mám určitý časový horizont, který se naplnil. Za tím si budu stát. Ať to dopadne, jak to dopadne, po sezoně končím, další rok už tady nebudu,“ říká Václav Prospal, který se odstěhuje zpět do zámoří, kde bude sledovat hokejovou kariéru svého syna.

Okamžitě poté, co oznámil svůj konec v české extralize, se Prospalovi ulevilo. „Je to rodinné rozhodnutí, svým způsobem jsem to na 90 procent věděl už v létě. Byl jsem maximálně upřímný k vedení i k hráčům, aby to věděli,“ dodal bývalý úspěšný český reprezentant.