Václav Prospal se s rodinou těší na klasické české Vánoce, z Ameriky znali jen ty s palmami u moře

V kanadsko-americké NHL odehrál Václav Prospal víc než tisíc zápasů. Proto v posledních dvaceti letech trávil Vánoce většinou v zahraničí. Teď už je ale všechno jinak. Bývalý hokejový útočník se vrátil domů a chce ukázat dětem, jak vypadají klasické české Vánoce. České Budějovice 20:22 23. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Motoru České Budějovice Václav Prospal | Foto: Jiří Luxík | Zdroj: www.hcmotor.cz

Václav Prospal vede ve druhé nejvyšší soutěži českobudějovický Motor. Asi nepřekvapí, že jeho vánoční přání jsou převážně propojena s hokejem.

„Všem příznivcům bych chtěl popřát šťastné a veselé Vánoce, hezké prožití vánočních svátků, a aby stále v takovém počtu podporovali náš klub. Hráči u nás v kabině si toho nesmírně váží,“ přeje prostřednictvím Radiožurnálu.

Budějovický Motor čeká sezona pod novým trenérem. ‚Tým se bude měnit i během roku,‘ říká Prospal Číst článek

A že si mají čeho vážit. Motor České Budějovice je opakovaně nejlepší dokonce v evropském měřítku v návštěvnosti na druhou nejvyšší soutěž. Pětitisícové návštěvy jsou naprosto běžné. Prospalova rodina dobře ví, jak chutnají americké Vánoce. V uplynulých dvaceti letech byl doma v České republice jen jednou.

„My jsme tady byli předloni, než jsem dostal příležitost pracovat u reprezentace, tak jsme se sem rozhodli odjet na tři týdny. A bylo to moc hezké. Děti se těší na sníh a na to, že tady budeme slavit trošičku jiné Vánoce a ne u moře s palmami. Je to úplně nebe a dudy, ale na druhou stranu my se ženou jsme tady vyrostli a chtěli bychom, aby naše děti znaly, jak se slaví Vánoce v Čechách,“ popisuje hlavní rozdíly Prospal.

Zpátky doma

Doma je prostě doma. Platí to i pro Václava Prospala. I když připouští, že v Tampě má také zázemí. „Všude máme dva domovy a určitě to pro nás bude speciální.“

'Postavím se výzvě vrátit České Budějovice na výsluní.' Hokejisty Motoru povede Václav Prospal Číst článek

Speciální tedy myslí tradiční české Vánoce s kaprem, salátem a snad alespoň lehkou sněhovou pokrývkou. Uhodnout jaké je Prospalovo novoroční přání není příliš složité. Dnem i nocí myslí na Motor a přeje mu: „Aby se zlepšoval každým dnem ať už organizačně nebo hokejově od mládeže až po A-tým. A samozřejmě bych mu popřál i to, co si všichni přejí, ale nebudu to vyslovovat.“

Mimo to má Václav Prospal také přání, která nejsou spojená s hokejem. „Aby byla celá naše rodina zdravá, měli jsme se rádi a aby byla na světě spousta respektu. A abychom si spolu užívali čas, který máme tady, dařilo se nám v práci, vše fungovalo, a abychom hodně vyhrávali,“ přeje si Prospal.

A když budou hodně vyhrát, je naděje, že Motor postoupí do extraligy. To je veřejně tajné přání, které Václav Prospal nechce raději říkat nahlas.