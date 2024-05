Hokejisté Vancouveru se probojovali do 2. kola play-off NHL, obhájce trofeje Vegas si vynutil sedmý zápas

Nosek touží po premiéře na mistrovství světa. ‚Je to velká motivace,‘ říká útočník. Mluvil i o nové smlouvě

V Praze by si jednatřicetiletý odchovanec Pardubic mohl zahrát nejen na reprezentačním vrcholu, ale i v říjnu s New Jersey proti Buffalu. K tomu by se ale musel s Devils dohodnut na nové smlouvě.