Vaněček vychytal v NHL nulu a vyhlásili jej první hvězdou zápasu. Hronek překonal klubový rekord

Hokejový brankář Vítek Vaněček zastavil v NHL všech 24 střel Chicaga, dovedl New Jersey k výhře 3:0 a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Šestadvacetiletý gólman udržel druhé čisté konto v sezoně. Filip Hronek přispěl dvěma přihrávkami k výhře Detroitu 4:2 na ledě Tampy Bay a vytvořil nový klubový rekord. Český bek bodoval v každém z úvodních jedenácti venkovních utkání sezony (4+10). Vítězství Red Wings podpořil přihrávkou i Dominik Kubalík. New York 7:19 7. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový brankář Vítek Vaněček zastavil v NHL všech 24 střel Chicaga, dovedl New Jersey k výhře 3:0 a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu | Foto: Ed Mulholland-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Vaněček se nejvíce zapotil v úvodní třetině, v níž zneškodnil 13 střel. Za stavu 1:0 nevyzrál na českého brankáře v gólové šanci Patrick Kane a v přečíslení dva na jednoho jej vzápětí nepřekonal ani Max Domi. Všechny trefy New Jersey měly rukopis obránce Dougieho Hamiltona, který otevřel skóre a po jeho asistencích zvýšili ve druhé třetině Nico Hischier a Jesper Bratt.

New Jersey vede NHL o dva body před Bostonem. Vaněček vychytal dvanáct výher z patnácti startů od úvodní minuty a patří k nejlepším gólmanům v obou nejsledovanějších brankářských statistikách: úspěšnost zásahů má 92,2 procenta a průměr inkasovaných branek stlačil už na 2,1.

Kubalík připravil ve 22. minutě úvodní gól zápasu, když se po jeho přihrávce dostal za obranu Tampy Bay Michael Rasmussen a otevřel skóre. U této trefy asistoval i Hronek, který v bodové sérii překonal rekord Sergeje Fjodorova.

Zbývající branky padly v poslední třetině. Detroit se třikrát dostal do dvougólového trháku. Jonatan Berggren zvýšil na 2:0, Adam Erne upravil na 3:1 a David Perron zpečetil po asistenci Hronka výhru při powerplay soupeře. Domácí snižovali brankami Stevena Stamkose a Braydena Pointa. Více nepovolil gólman Ville Husso, který kryl 44 střel.

NHL

New Jersey - Chicago 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky: 12. Hamilton, 26. Hischier, 35. Bratt. Střely na branku: 29:24. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas a z 24 střel neinkasoval. Diváci: 13 071. Hvězdy zápasu: 1. Vaněček, 2. Hamilton, 3. J. Hughes (všichni New Jersey).

Ottawa - Los Angeles 2:5 (1:4, 0:1, 1:0)

Branky: 6. Batherson, 50. Chabot - 9. a 12. Arvidsson, 2. Roy, 3. M. Anderson, 33. Fiala. Střely na branku: 33:28. Diváci: 13 459. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Kopitar, 3. Fiala (všichni Los Angeles).

Pittsburgh - Columbus 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Branky: 23. a 31. Crosby, 22. Rust, 57. Blügers - 1. J. Gaudreau. Střely na branku: 34:39. Diváci: 15 867. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Rust, 3. Blügers (všichni Pittsburgh).

Tampa Bay - Detroit 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Branky: 55. Stamkos, 58. B. Point - 22. Rasmussen (Kubalík, Hronek), 46. Berggren, 57. Erne, 60. Perron (Hronek). Střely na branku: 46:26. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Husso (Detroit), 2. Vasilevskij, 3. Cirelli (oba Tampa Bay).

NY Islanders - St. Louis 4:7 (1:1, 0:2, 3:4)

Branky: 18. Dobson, 46. Parise, 55. Fasching, 56. Pageau - 44. a 59. Acciari, 18. Leivo, 24. Barbašev, 35. O'Reilly, 44. Parayko, 59. Thomas. Střely na branku: 40:28. Diváci: 16 044. Hvězdy zápasu: 1. Leivo, Faulk (oba St. Louis), 3. Dobson (NY Islanders).

Winnipeg - Florida 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Branky: 14. a 34. Scheifele, 15. a 22. Connor, 57. Lowry - 15. Verhaeghe, 50. Dalpe. Střely na branku: 31:41. Diváci: 13 426. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Connor, 3. Dubois (všichni Winnipeg).

Dallas - Toronto 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky: 5. Tavares, 18. Matthews, 33. Sandin, 57. Kerfoot. Střely na branku: 44:29. Diváci: 18 021. Hvězdy zápasu: 1. Murray, 2. Matthews, 3. Marner (všichni Toronto).

Seattle - Montreal 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)

Branky: 16. Wright, 40. McCann - 13. Kovacevic, 23. Caufield, 23. J. Anderson, 39. Pitlick. Střely na branku: 33:16. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Allen (oba Montrea), 3. Wright (Seattle).

Anaheim - Carolina 4:3 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0)

Branky: 4. Henrique, 12. Comtois, 31. Leason, 62. R. Strome - 6. Skjei, 31. Aho, 36. J. Staal. Střely na branku: 30:37. Diváci: 14 576. Hvězdy zápasu: 1. R. Strome, 2. McTavish (oba Anaheim), 3. Aho (Carolina).