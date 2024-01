Vaněček si zapsal čtrnáctou výhru v sezóně proti Chicagu, 23 zákroky pomohl New Jersey k vítěztví

Vaněček vychytal čtrnáctou výhru v sezoně a po třech zápasech vytáhl úspěšnost zákroků nad 90 procent. Český gólman inkasoval jen v první a druhé třetině. Ve třetím dějství uzavřel branku, kryl všech sedm pokusů Blackhawks a výrazně přispěl k obratu z 1:2 na 4:2.

“We showed them we are not just skilled guys, we can play a physical game. We knew we could win this game.”



Nemo and the team recap the win.



Holtz: https://t.co/BMEXnjOkbZ

McLeod: https://t.co/7ILF2XarVf

Ruff: https://t.co/Whb01qB75G

Nemec ⤵️#NJDevils | @Genucel pic.twitter.com/iBwx3aBW9F