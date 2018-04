Varům chybí k extralize bod. 'Když někdo říká, že v play off je tlak, vůbec neví, jaký je v baráži'

Spoléhat se na cizí pomoc je někdy naprosto zbytečné. Své by si k tomu řekli třeba hokejisté Karlových Varů. Od Jihlavy potřeboval pomoc v podobě barážové výhry s Litvínovem. V součtu se svojí výhrou 3:0 nad Kladnem by to pak znamenalo návrat do extraligy. Jenže nic takového se nakonec v Karlových Varech neslavilo. Karlovy Vary 10:40 18. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Varů jsou blízko návratu do extraligy | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Dvě kola před koncem barážového dramatu jsou Karlovy Vary prozatím nejlepší a z celé čtyřky mají také největší šanci na postup do extraligy.

Vlastně už v ní mohli být, kdyby jim Jihlava v Litvínově pomohla a vyhrála. A útočník Stanislav Balán to sledoval, zda je pomoc na cestě.

„V průběhu druhé třetiny jsem výsledek viděl, protože ukázali, že to je 2:1, ale zbytek zápasu jsem výsledek nevěděl. Až na konci jsem se dozvěděl, že to Litvínov otočil. My si to musíme uhrát sami, což je daleko lepší, než na někoho spoléhat,“ řekl Balán Radiožurnálu.

To znamená, pokud možno - už tento pátek bodovat v domácím zápase s Litvínovem.

„Když někdo říká, že v play off je tlak, tak si nedovede představit, jaký tlak je v baráži…“

Tomáš Závorka vystřídal v posledních zápasech v brance Filipa Novotného a zdá se, že by baráž mohl dochytat.