Vážné zranění třineckého obránce Jeřábka. Po zlomenině holenní a lýtkové kosti má po sezoně

V prodloužení vedl Pánik útočnou akci a při pádu zalehl Jeřábkovi nohu. Obránce Ocelářů se svíjel na ledě a držel se za pravou nohu, kterou mu lékař během několikaminutového vyšetření zafixoval. Hrací plochu opustil dvaatřicetiletý třinecký zadák na nosítkách ve velkých bolestech.

Obránce Jakub Jeřábek utrpěl vážné zranění, po kterém byl přímo z ledu transportován do nemocnice. Tam se nyní podrobuje operaci otevřené zlomeniny holenní a lýtkové kosti.



Kebo, drž se ✊ pic.twitter.com/84I4MM9hsZ — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) March 1, 2024

Pánik uvedl, že by situaci neuměl popsat, kdyby si ji neprohlédl na videu. "Nešťastně jsem upadl rovnou na nohu. Doufám, že bude Keba v pořádku. Určitě to nebylo chtěné," dušoval se Pánik, který sezonu začal právě v Třinci a byl vyměněn v průběhu ledna do Pardubic za Davida Ciencialu. V zápase k nelibosti domácích fanoušků dvakrát skóroval a pomohl Pardubicím vyrovnat v závěrečných sedmi minutách třetí třetiny z 0:3 na 3:3.

„Celý dnešní sport zastiňují myšlenky na Kubu Jeřábka. Kubo, drž se, prosím tě,“ pronesl na tiskové konferenci viditelně otřesený třinecký trenér Zdeněk Moták. Zápas, ve kterém Oceláři vyhráli 4:3 po nájezdech, neměl náladu hodnotit. "Zažil jsem to před dvěma roky. Vím, co to je, a nepřijde tak brzy na led," doplnil útočník Ocelářů Libor Hudáček, který rozstřel rozhodl.