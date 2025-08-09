Velikost 50. Sehnat obuv, nedej bože společenskou, je trošku oříšek, říká paralympijský hokejista Vápenka
Sportovci s handicapem se musí mnohdy potýkat s problémy s oblečením a obouváním. Řešit to musí třeba tvář projektu Olympijský rok, gólman české reprezentace v parahokeji Michal Vápenka, který má protézu místo levé nohy. „Střídání bot je občas trošku problematické, protože pak je to, jak když by si normální člověk vzal každou botu jinou,“ popisuje pro Radiožurnál Sport.
„Můj handicap v oblíkání je noha, velikost 50, protože na to sehnat obuv, nedej bože společenskou, je trošku oříšek, ale jinak já osobně žádný velký problémy nemám. Vím, že kluci na vozíku řešili nějaké úpravy na kalhotách, protože tím, že celou dobu sedí, tak aby jim kalhoty seděli hlavně v sedu,“ popisuje Michal Vápenka.
Nemám párové ponožky, měním jenom jednu. Je to příjemné a pohodlné, říká paralympionik Michal Vápenka
Může se zdát, že kvůli protéze potřebuje jen jednu botu a třeba ponožky mu vystačí jeden pár na dva dny: „Je pravda, že na protéze ponožku měním opravdu velmi zřídka, převlíkám klasicky jenom jednu ponožku. Nemám párové ponožky, mám prostě nakoupenou sadu stejných ponožek v ideálním stavu a měním jenom jednu. Je to velmi příjemné a pohodlné.“
Podle manželky Lucie není těžké Michala Vápenku oblékat. „On má spoustu triček ze sportovních akcí, takže například trička prakticky nenakupujeme. Jinak samozřejmě je to otázka velikosti, protože můj muž měří skoro dva metry, takže spíš, aby to člověk trefil, aby mu bylo všechno dost velké,“ vysvětluje.
„Vybírali jsme spolu oblek a bylo to v rámci slevy pro zdravotníky za covidové éry. To jsme měli takový benefit, takže jsme si užili vybírání obleku. Přišla paní, podívala se na něj a říká: ‚Tak na vás tady budu mít tak dva obleky.‘ Naštěstí jeden z nich seděl,“ říká.
‚Sváteční akce‘
Vápenka se prý nejlépe cítí ve sportovním oblečení nebo v obyčejném bavlněném tričku a v kraťasech. „Zase na druhou stranu musím přiznat, že si společenské obleky velmi užívám a je to vždycky taková hezká sváteční akce nebo důvod si společenský oblečení užít, vzít si ho na sebe a užít si tu atmosféru. Mám to spojený s atmosférou různých vyhlašování a různých společenských akcí,“ přibližuje parahokejista.
Hráči národního týmu jsou také před zápasem v oblecích. „Zkoušeli jsme to už asi před deseti lety v nějakých obyčejných oblecích po vzoru hráčů z NHL a i parahokejových,“ vysvětluje Vápenka a pokračuje:
„Myslím si, že to nemělo takový úspěch nebo takovou váhu, ale povedlo se nám za poslední asi tři roky se domluvit se stejnou firmou, která šije obleky pro velkou reprezentaci, a máme velmi podobné oblečení, jako má áčkový hokej.“
Michal Vápenka má protézu místo levé nohy. Říká, jak právě tato končetina funguje a jak je propojená s botou: „Mám trošku problém, co se týče bot, kvůli sklonu chodidla, aby se mi na tom dobře chodilo. Na protéze je de facto pevné to chodidlo, respektive má nastavený nějaký jeden úhel.“
„Střídání bot je občas trošku problematické, protože pak je to, jak když by si normální člověk vzal každou botu jinou, to znamená, na jedné budu mít trošku větší podpatek, na druhý nižší a hrozně špatně se s tím chodí a na protéze je to o to víc cítit nebo znát,“ dodává.