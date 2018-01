'Velká taškařice.' NHL čeká exhibiční Utkání hvězd

Ruský útočník Alexander Ovečkin má nejtvrdší střelu v NHL. Ranou o rychlosti 163 kilometrů v hodině vyhrál dovednostní soutěž v rámci Utkání hvězd. Samotný exhibiční miniturnaj se bude hrát v neděli večer a je dost dobře možné, že by si ho Ovečkin milerád odpustil. Tampa 11:37 28. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Utkání hvězd NHL se často v jednom týmu sejdou rivalové, například Sidney Crosby a Alexander Ovečkin. | Foto: Reuters

„Fandové, vážím si vašich hlasů pro All Star Game, ale hra tři na tři by mě mohla zabít. A já ještě nechci umřít! Děkuji všem za pochopení, jsem příliš starý,“ nabádal před dvěma lety Jaromír Jágr fanoušky, aby ho svými hlasy neposlali do Utkání hvězd.

Třetím rokem se bude hrát miniturnaj se třemi hráči na každé straně a se změnou formátu už nejsou zápasy Utkání hvězd tak exhibičními, jak v posledních dekádách bývaly.

„Když jsem byl malý kluk, moc rád jsem koukal na tyto zápasy. Když se moji oblíbení hráči jako Kariya, nebo Bourque dostali do úniku, jak jsem se těšil, co tam vymyslí. Udělají něco, co při zápase ne," vzpomínal v rozhovoru pro NHL.com Patrick Kane.

Útočník Chicaga bude večer hrát exhibici už podesáté, takže kromě krátkých zápasů tří proti třem pamatuje i ty klasické na přelomu století, které končily divokým skóre. Ve své biografii nazvané "Můj divoký hokejový život" vydané minulý rok na to má svůj názor Miroslav Fryčer - první český hokejista, který si Utkání Hvězd zahrál.

„Dneska je All Star Game velká taškařice, kterou hráči neberou příliš vážně. Zápasy končí směšnými výsledky jako 17:12, nebrání se a gólmani bývají za pitomce. Nebaví mě se na to dívat."

Když totiž útočník Toronta Fryčer v roce 1985 jako první nastupoval k Utkání hvězd, nedalo se mu tak úplně říkat exhibice. Dobře si pamatuje, co tehdy trenér Glen Sather v kabině řekl.

„Mě postavil do útoku s Thomasem Grandinem z Vancouveru a Stevem Paynem z Minnesoty. Taktická porada trvala asi šest sekund. ‚Dejte do toho maximum a užijte si to,‘ řekl nám. Pak se otočil ke svým edmontonským ovečkám: ‚A vy se hlavně nezraňte.‘“

Střetnutí tří proti třem se do jisté míry k této akčnosti vrací, přeci jen ve třech hráčích se hůře vymýšlí bláznivé kousky a kombinace, na každého je na ledě lépe vidět. Ale důležitým slovíčkem je stále fun, tedy zábava. Používá ho například Sidney Crosby, který tvrdí, že je pro něj příjemné vidět známé tváře a užít si s nimi na ledě trochu zábavy.