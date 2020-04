‚Cheza je jen jedna.‘ Uplynulou sezonu litvínovských hokejistů přiblíží unikátní dokument

Od roku 1959 jsou nepřetržitě součástí tuzemské nejvyšší soutěže. V uplynulé sezoně měli ale litvínovští hokejisté namále, když uhájili extraligovou příslušnost až v posledním utkání ročníku. Nejen o vypjatých záchranářských bojích v tradičním hokejovém městě vypráví dokumentární film Cheza je jen jedna, který bude mít premiéru v sobotu od 18.00. Litvínov 12:28 11. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Velké díky patří vedení klubu, trenérům, hráčům i zaměstnancům, kteří nám dovolili natáčet vše bez omezení i přesto, že bylo už před Vánocemi jasné, že se sezona nevyvíjí dobře. Stejné poděkování patří i fanouškům, kteří nás pustili do svého soukromí a dali nám šanci tohle všechno ukázat divákům,“ uvedl režisér dokumentu Adam Sušovský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Další zajímavosti včetně ukázek z dokumentu si můžete poslechnout v příspěvku Františka Kuny

Tvůrci si dali za cíl autenticky zobrazit život profesionálních hokejistů, ale i jejich fanoušků. Shodou okolností v sezoně, ve které nebylo o zajímavé situace nouze - ať už jde o záchranářské boje nebo třeba o zápas pod širým nebem v Drážďanech, v němž Litvínov společně se Spartou vytvořil divácký rekord ligy.

„Dneska už s trochou nadsázky a bez nervů říkám, že nám to jen kluci litvínovští udělali na konci trochu napínavější. Ať chcete nebo ne, to prostředí ve městě a kolem vás prostě strhne,“ řekl Sušovský Radiožurnálu.

Dokument představí i lidi z klubu, které fanoušek při práci běžně nevidí. Stejně jako zákulisí samotné kabiny, ve které fungovali hráči společně se štábem zhruba jeden měsíc.

Cheza je jen jedna Dokumentární / Sportovní

ČR, 2020, 85 min

Režie a scénář: Adam Sušovský

Provází: Martin Hoffman

„Myslím si, že prvních pár dnů kluci vnímali, že kamera v kabině je. Časem, když mezi námi vzniklo pouto, už ale tým nechal filmaře dělat svou práci. A myslím, že výsledek stojí za to,“ uvedl útočník Jakub Petružálek.

„Zpočátku jsem si říkal, že to bude nepříjemné. Ale tím, jak se filmaři pohybovali v kabině pořád, jsem si na ně zvykl a po pár dnech už mi připadali jako součást celého týmu. Jako trenér můžu říct, že mi jejich přítomnost nenarušila při práci vůbec nic a je to dobrá zkušenost. A to i pro veřejnost, protože lidi uvidí, jak to v hokejových týmech skutečně funguje,“ dodal trenér Vladimír Kýhos.

Premiéra filmu proběhne v sobotu od 18.00 online. Informace o předprodeji jsou na webových stránkách Bez frází.

Tohle vzkazuje do Litvínova (a nejen tam) Martin Hofmann, který svým hlasem fenomenálně doprovází film Cheza je jen jedna. Ten už dnes můžete vidět i vy. Od 18.00 bude přístupný online, kupte si virtuální vstupenku na https://t.co/Z6G3fNngpv zde: https://t.co/oMJIjdocJJ pic.twitter.com/U9JBThgpSD — Bez frází (@bezfrazi) April 11, 2020