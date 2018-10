Lukáš Kašpar si poprvé zahrál proti mateřskému Litvínovu. ‚Trochu jsem to v hlavě měl,‘ přiznává

46 extraligových utkání odehrál za Litvínov hokejista Lukáš Kašpar, než se před čtrnácti lety vydal do zahraničí. Letos se vrátil do Česka, hraje za brněnskou Kometu. A v devátém kole nejvyšší soutěže poprvé nastoupil proti svému mateřskému klubu.

„Zvláštní to bylo. Trochu jsem to v hlavě měl, ale tak to asi většinou bývá v podobných zápasech,“ přiznal pro Radiožurnál po utkání Kašpar.

Litvínov vstupoval od utkání jako lídr tabulky, Kometa je mistr z posledních dvou sezon. Očekávaný souboj zvládli lépe obhájci titulu, Severočechy zdolali 3:1.

„Kluci hrajou dobře. Teď byli první podle výsledků zaslouženě. Tady předvedli taky slušný hokej. Rozhodně to nebyl nějaký lehký zápas. Zvládli jsme ho výborně defenzivně, dali jsme nějaké góly. Pěkný zápas, myslím, že se to lidem líbilo,“ domnívá se teď už brněnský hokejista.

Mistr světa z roku 2010 byl s Litvínovem v létě v kontaktu, nakonec se ale dohodl v Brně. Dobrý vstup Vervy do nové sezony mu udělal radost.

„Loni jsem chodil na baráž, když jsem mohl. Samozřejmě jim přeju, aby hráli někde nahoře. Nejlépe hned pod námi, takže druhý,“ dodává s úsměvem Kašpar.

Jeho přání se zatím plní napůl. Litvínov po devátém kole skutečně druhý je. Ovšem stále nad Kometou, které patří pátá příčka.