Mladší než Reichel. Šestnáctiletý Jan Myšák nastoupil za Litvínov a stal se nejmladším hráčem extraligy

Už v úvodním kole nového ročníku hokejové extraligy se přepisovaly historické údaje. V dresu Litvínova totiž nastoupil k utkání v Mladé Boleslavi při výhře Vervy 4:3 talentovaný útočník Jan Myšák. Do nejvyšší soutěže naskočil v okamžiku, kdy mu bylo 16 let, dva měsíce a 20 dní. Tím překonal dlouhých jedenatřicet let starý zápis litvínovské legendy Roberta Reichla. Ten byl při premiérovém startu v nejvyšší soutěži o sedm dní starší. Mladá Boleslav 22:49 14. září 2018

„Po dlouhé době se nám v Litvínově objevil velký talent českého hokeje. Vyzkoušeli jsme to, řekli jsme si, že mu tu šanci dáme. Honza to chytil, trénoval dobře, dali jsme ho ke zkušeným hráčům a výborným hokejistům, kteří mu pomáhají a může se vedle nich ještě leccos učit,“ pochválil historicky nejmladšího hráče extraligy litvínovský trenér Milan Razým.

Kromě závěru zápasu si mladý hokejista na nedostatek příležitosti při své premiéře nemohl stěžovat. „Odehrál celý zápas až na těch posledních sedm minut, na to byl ještě hodně mladý. Svým výkonem nezklamal, nebylo to pro něj jednoduché,“ pokračoval Razým.

Na ledě Jan Myšák vidět byl. Svůj talent bude mít možnost naplno využít při dalších zápasech. Teď se přeci jen musel vypořádat s nervozitou. „Trochu jsem nervózní byl, bylo to těžké, říkal jsem si, že určitě nervózní nebudu, ale nakonec to ze začátku přišlo,“ vyprávěl Myšák.

To, že překonal litvínovskou ikonu Roberta Reichla, po skončení zápasu v útrobách mladoboleslavského zimního stadionu ani neřešil. „Je to hezký pocit, ale jsem daleko víc rád za tu výhru, to je cennější.“

Za šancí v nejvyšší soutěži je především velká dřina. Tvrdě na sobě pracoval. „Letní přípravu jsem oddřel, chodil jsem hodně navíc, myslím, že mi to pomohlo,“ říká Myšák.

Navíc byl rád, že jeho premiéru si nenechal ujít tatínek Petr Myšák. „Brali jsme to jako premiéru, vůbec jsme neřešili, že překonává legendu litvínovského hokeje Roberta Reichela, ale samozřejmě jsme byli nervózní. Snad se oklepe a bude to jen a jen lepší,“ věří tatínek nejmladšího extraligového hráče.

V neděli čeká Jana Myšáka domácí extraligová premiéra. Možná s rodinným doprovodem na střídačce. Petr Myšák je totiž lékařem litvínovského týmu. Ale jen pro domácí zápasy. „Uvidíme, v neděli se hraje doma se Zlínem, tak jestli mu dají trenéři znovu důvěru. Tak tam bychom vyzkoušeli tandem otec a syn na střídačce,“ říká Petr Myšák.