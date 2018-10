‚Když je potřeba, tak to zalepím.‘ Litvínovský kapitán Trávníček pomáhal v obraně, prohře nezabránil

Litvínovským hokejistou se tentokrát před bouřlivou domácí kulisou nedařilo. Největší šanci měl hned v první třetině Petružálek, když trefil horní tyčku, ale víc gólových šancí si Verva proti Třinci nevytvořila a prohrála 0:2.

„Jasně, že nemůžeme vyhrát všechny zápasy. Máme o víkendu dva zápasy doma a je škoda ztrácet body na domácím ledě. Neměli jsme dobrý pohyb a stejně jako v minulém zápase jsme nehráli dobře na puku. Pak se to těžko dohání,“ říká kapitán Michal Trávníček.

Trávníček je běžně útočník, ale tentokrát kvůli početné domácí marodce obránce. „Je málo beků, už v týdnu jsme se o téhle variantě bavili. Když je potřeba, tak to takhle zalepím, častěji v průběhu zápasu, když někdo vypadne.“

Zejména v první třetině se Trávníček na ledě trochu hledal, ale to ostatně celé litvínovské mužstvo. Jakubu Petružálkovi přišel zápas podobný, jako ten ve Varech, kdy dokázali na poslední třetinu zapnout a zápas otočit.

„Bylo to trošku přes kopírák. Vždycky zapneme, až když nám teče do bot. Měli jsme výborný vstup do sezony, teď přišla facka. Musíme se vrátit k jednoduchosti, kterou jsme předváděli prvních šest zápasů, a plnit, co máme,“ burcuje útočník.

Po sedmi kolech tak má každý tým na kontě alespoň jednu porážku. Jen Chomutov ale dokázal prohrát všechny zápasy.