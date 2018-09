V minulé sezoně bojovali o udržení, teď hokejisté Litvínova vedou tabulku bez ztráty bodu

Nechybělo moc a hokejisté Litvínova teď jezdili třeba do Kladna nebo hostili Porubu. Místo toho jsou po čtyřech kolech nečekaným lídrem extraligy a jako jediní ještě neztratili ani bod. V nejvyšší soutěži se přitom Litvínov udržel až díky vítězství v posledním utkání dubnové baráže. Litvínov 15:22 24. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Litvínovští hokejisté v utkání proti Pardubicím | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

V minulé sezoně šlo potkat na litvínovském stadionu samé zamračené tváře. Nesmáli se trenéři. Nesmáli se hráči. A nesmáli se ani kluboví zaměstnanci. Teď je v Litvínově mnohem příjemněji.

Litvínovští fotbalisté byli v minulé sezoně blízko sestupu, teď jsou po čtyřech kolech první bez ztráty jediného bodu

„Vždycky když takhle začnete sezonu, tak přijdou i srandičky na tréninku a v kabině. Pak ale když si řekneme, tak do toho vlítneme a plníme si to, co máme,“ pochvaluje si útočník František Lukeš.

Lukeš je nyní i nejproduktivnějším hráčem celé extraligy. A dobrá nálada nepanuje pouze v hráčské šatně.

„Teď je toho na nás dost, ale naštěstí se hráčům daří. Takže práce, i když je jí hodně, tak baví,“ potvrzuje šéf marketingu Jan Klobouček, že v Litvínově vládne pohoda. Té si užívá také Miroslav Rykl, který jako vedoucí A mužstva načal už 35. sezonu.

„Začátek výborný, ale hlavně to musíme vydržet a bude to dobrý. Určitě by mohla přijít nějaká krize, ale máme zkušené mužstvo, takže by to mělo být lepší jak loni,“ myslí si Rykl.

Mužstvu pomohly příchody gólmana Januse a útočníka Petružálka. Daří se i prvoligové posile Tůmovi a vidět je i šestnáctiletá naděje Myšák. Jako asistent trenéra zažil trápení v loňském ročníku Radim Skuhrovec, který u týmu zůstal a pomáhá novému kouči Milanu Razýmovi.

„Ono to dneska vypadá, že trénujeme jiný mužstvo, ale není tomu tak. To mužstvo je stále stejný. Všemi těmi změnami, například restrukturalizací klubu, příchodem nového trenéra se okysličil vzduch,“ naráží Skuhrovec na letní třesk, kdy v Litvínově kromě trenérů skončil také generální manažer Kysela a došlo i k dalším personálním změnám.