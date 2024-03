VIDEO: Drsný zákrok, Flynn sestřelil Moravčíka. Podívejte se na moment týdne v hokejové extralize

K hokejovému play-off patří i tvrdé hity a zákroky na hranici pravidel. Liberecký Oscar Flynn to ale ve druhém čtvrtfinále na hřišti Sparty s tvrdostí přehnal. Domácí obránce Michael Moravčík po jeho ataku u mantinelu musel do nemocnice. Podívejte se na nejzajímavější moment, který jsme pro vás vybrali z období 11. do 17. března.

