VIDEO: Přesilovková rána v hodnotě tří bodů. Tomek v 16 letech rozhodl o výhře Karlových Varů

Hokejový útočník Karlových Varů Petr Tomek dokáže ve svých šestnácti letech rozhodovat zápasy v Tipsport extralize. Tentokrát přisoudil tři body svému týmu na ledě Mladé Boleslavi, kde nejprve vstřelil ve třetí třetině vyrovnávací gól, následně zapsal i vítěznou trefu na 3:2. Prosadil se v přesilovce přesnou střelou z voleje.

Mladá Boleslav Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Šestnáctiletý útočník Karlových Varů Petr Tomek

Šestnáctiletý útočník Karlových Varů Petr Tomek | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Neskutečnou fazonu má na začátku sezony teprve šestnáctiletý Petr Tomek z Karlových Varů. Za šest kol stihl už pět gólů včetně vítězné trefy na ledě Mladé Boleslavi.

Tři a půl minuty před koncem nedělního utkání měli Západočeši přesilovku a Tomek se prosadil střelou z voleje. Přitom si k puku přiklekl po vzoru Bretta Hulla. 

Trénuje se střelba v příkleku. Nebo je to přirozený pohyb pro každého střelce? Dával takové góly i Martin Procházka? Na to olympijský vítěz z Nagana odpoví v úterý dopoledne na úvod pořadu Čistá hra, který začne v 10.06 na Radiožurnálu Sport.

Petr Tomášek, klh Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Hokej

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme