VIDEO: Přesilovková rána v hodnotě tří bodů. Tomek v 16 letech rozhodl o výhře Karlových Varů
Hokejový útočník Karlových Varů Petr Tomek dokáže ve svých šestnácti letech rozhodovat zápasy v Tipsport extralize. Tentokrát přisoudil tři body svému týmu na ledě Mladé Boleslavi, kde nejprve vstřelil ve třetí třetině vyrovnávací gól, následně zapsal i vítěznou trefu na 3:2. Prosadil se v přesilovce přesnou střelou z voleje.
Neskutečnou fazonu má na začátku sezony teprve šestnáctiletý Petr Tomek z Karlových Varů. Za šest kol stihl už pět gólů včetně vítězné trefy na ledě Mladé Boleslavi.
Tři a půl minuty před koncem nedělního utkání měli Západočeši přesilovku a Tomek se prosadil střelou z voleje. Přitom si k puku přiklekl po vzoru Bretta Hulla.
