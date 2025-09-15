VIDEO: Přímá hlavička helmou? Brněnský Gulaši sestřelil sparťanskou oporu Řepíka
V nedělním utkání 3. kola Tipsport extraligy předvedl brněnský obránce Michal Gulaši hodně netradiční faul. V duelu proti pražské Spartě ve 30. minutě u mantinelu atakoval přímo hlavou Michala Řepíka a dostal za to trest pět minut plus do konce utkání.
Byl střet Gulašiho s Řepíkem nešťastnou náhodou nebo zkušený obránce Brna věděl, co dělá? Hvězdného útočníka Sparty totiž trefil napřímo helmou. Otřesený forvard následně zamířil za doprovodu lékařů do kabiny, ale do zápasu se pak ještě vrátil. Zažil někdy takové „berany duc“ olympijský vítěz Martin Procházka? Na to odpoví v úvodu pořadu Čistá hra už v úterý po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
Brněnská Kometa nedělní duel vyhrála 2:0, když se v 8. minutě v přesilovce prosadil Libor Zábranský a pojistku přidal ve 30. minutě v oslabení Jakub Flek. Obhájci titulu jsou na začátku sezony 2025/2026 ve výborném rozpoložení, protože po úvodních třech kolech jsou na čele tabulky se třemi výhrami a mají skóre 9:3. Kometa tak jako jediný celek dosud neztratil bod. Sparta po výhře nad Českými Budějovicemi a Třincem zapsala první porážku.