VIDEO: Přímá hlavička helmou? Brněnský Gulaši sestřelil sparťanskou oporu Řepíka

V nedělním utkání 3. kola Tipsport extraligy předvedl brněnský obránce Michal Gulaši hodně netradiční faul. V duelu proti pražské Spartě ve 30. minutě u mantinelu atakoval přímo hlavou Michala Řepíka a dostal za to trest pět minut plus do konce utkání.

Brno Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Sparťanský hokejista Michal Řepík skončil po direktu od brněnského Michala Gulašiho v péči zdravotníků

Sparťanský hokejista Michal Řepík skončil po direktu od brněnského Michala Gulašiho v péči zdravotníků | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

Byl střet Gulašiho s Řepíkem nešťastnou náhodou nebo zkušený obránce Brna věděl, co dělá? Hvězdného útočníka Sparty totiž trefil napřímo helmou. Otřesený forvard následně zamířil za doprovodu lékařů do kabiny, ale do zápasu se pak ještě vrátil. Zažil někdy takové „berany duc“ olympijský vítěz Martin Procházka? Na to odpoví v úvodu pořadu Čistá hra už v úterý po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.

Brněnská Kometa nedělní duel vyhrála 2:0, když se v 8. minutě v přesilovce prosadil Libor Zábranský a pojistku přidal ve 30. minutě v oslabení Jakub Flek. Obhájci titulu jsou na začátku sezony 2025/2026 ve výborném rozpoložení, protože po úvodních třech kolech jsou na čele tabulky se třemi výhrami a mají skóre 9:3. Kometa tak jako jediný celek dosud neztratil bod. Sparta po výhře nad Českými Budějovicemi a Třincem zapsala první porážku.

Petr Tomášek, rej Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Hokej

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme