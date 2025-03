VIDEO: Vzít puk u vlastní brány, přejet celé hřiště a skórovat. Jak Mazura přelstil hokejisty Hradce?

Vyhrocenou čtvrtfinálovou sérii play-off hokejové Tipsport extraligy mezi Mladou Boleslaví a Hradcem Králové rozhodlo až sedmé utkání, které vyhráli Východočeši 3:0 a celkově sérii ovládli 4:3 na zápasy. Velmi zajímavý moment a krásnou individuální akci ale nabídlo už šesté čtvrtfinále, které vyhrála na domácí půdě Mladá Boleslav 6:5 po prodloužení. To i díky skvělé individuální akci Tomáše Mazury. Mladá Boleslav 15:44 31. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V šestém duelu čtvrtfinálové série se Mladá Boleslav snažila odvrátit konec sezony a do utkání vstoupila ve velkém stylu. V 19. minutě Středočeši vedli proti Hradci Králové už 3:0, když k výbornému vstupu do zápasu přispěl i Tomáš Mazura. Mladoboleslavský útočník si troufl na sólo přes celé hřiště a královéhradeckého obránce Radovana Pavlíka „vykoupal“.

Mazuru nezastavili ani dva další hráči a na zákrok se nezmohl ani brankář Stanislav Škorvánek. Povedlo se Mazurovi sólo díky jeho kvalitě a umu, nebo mu nahrála souhra chyb bránících hráčů? A dal někdy gól po takové individuální akci od branky k brance Martin Procházka? Na to olympijský vítěz odpoví na úvod pořadu Čistá hra už v úterý po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.

Mladá Boleslav v šestém utkání série ztratila vedení 3:0, a v 54. minutě dokonce prohrávala 3:5, v závěru se ale dokázala zmátořit a vybojovat si prodloužení. V něm poslal sérii do rozhodujícího sedmého utkání trefou v 74. minutě Aleksi Rekonen. Pro středočeský klub to ale byla poslední gólová radost v sérii i celé sezoně, protože v zápase číslo sedm už si Hradec Králové pohlídal situaci a po výhře 3:0 oslavil postup do semifinále.

V úterý 1. dubna je v programu play-off hokejové Tipsport extraligy start semifinálové série mezi Spartou a Brnem, druhé semifinále, ve kterém dojde na východočeské derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, startuje ve čtvrtek 3. dubna.