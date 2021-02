‚Rekord můžu řešit po kariéře.‘ Hokejový útočník Hübl žije přítomností a zajímá ho play off

S trochou fantazie se dá zápas hokejové extraligy mezi Spartou a Litvínovem přirovnat k těm, ve kterých Wayne Gretzky překonával rekordy v NHL.

„Ahoj Viktore, gratuluji ti k překonání rekordu a chtěl bych ti popřát ještě další body a doufám, že nebudou proti Pardubicím,“ vzkázal Král.

Gratulace přišla od teď už bývalého rekordmana a současného trenéra Pardubic na sociálních sítí klubu ještě v době, kdy Hübl jezdil po ledě na Spartě, Litvínov nakonec vyhrál 4:2 a sám rekordman je teď rád, že stíhací jízda je u konce.

„Je to asi lepší, že se to teď nebude a nebude se mě na to nikdo moc ptát. Já jsem člověk, co žije přítomností a blízkou budoucností, což je play off. Tím, že jsme ho chvíli nehráli, tak člověk nikdy neví, může to být moje poslední sezona. Chci si to užít a rekord můžu řešit po kariéře,“ říká skromně Viktor Hübl.

Rychlé překvapení

Dvaačtyřicetiletého útočníka překvapilo, že Zlatou hokejku a dres s číslem 809, které symbolizuje jeho počet nasbíraných bodů v základní části, dostal hned ve druhé minutě zápasu, pár sekund po získaném rozdílovém bodu.

Jo jo, to se musíte zeptat někoho jinýho. Já jsem byl taky překvapenej,“ popisoval Hübl.

Podobně se přerušovaly zápasy, když Wayne Gretzky lámal rekordy v NHL. „Ne ne, takovéhle srovnání asi nebudou,“ usměje se na závěr Viktor Hübl, nový rekordman hokejové extraligy.