Brankář Vaněček strávil v zámoří čtyři sezony. Teď věří, že se konečně dočká premiéry v NHL

Za oceánem odchytal bývalý liberecký hokejový gólman Vítek Vaněček už čtyři sezóny. Zatím ale jen v nižších soutěžích. Snu o startu v kanadsko-americké NHL se ovšem nevzdává. S Washingtonem se dohodl na novém tříletém kontraktu. Přinese mu přes dva miliony dolarů a také větší šanci obléknout na sebe vysněný dres Capitals. Praha 9:09 18. srpna 2019

„Není to nic lehkého, ale snažím se dál a dál. Neříkám si, jak dlouho mi to bude trvat, ale chtěl bych se tam dostat co nejrychleji. Je to o štěstí a hlavně aby se dařilo,“ říká Radiožurnálu Vítek Vaněček, jinak také stříbrný medailista z mistrovství světa hokejistů do osmnácti let.

Opravdu věří, že příležitost dostane, a vnímá, jak důležitá je trpělivost. „Myslím si, že tohle srovnané mám. Vím, že ta šance je jenom jedna. Byl jsem draftovaný, což se nestává každému, což si právě beru k srdci. Snažím se tam udržet co nejdéle, i když jsou blbé chvíle, i když jsou dobré, abych se do NHL dostal,“ vysvětluje Vaněček.

Ne každý je ale tak silný, aby válku nervů ustál. I třiadvacetiletý gólman zažíval období, kdyby nejraději se vším praštil, sbalil si hokejovou výstroj a nejbližším letadlem se vrátil domů. Naštěstí pro něj se měl o koho opřít.

„Jako byla tam tahle myšlenka, když jsou tam nějaké nervy nebo když se nedaří. Všichni jsou daleko, tak si říkám: ‚Tohle nemá smysl.‘ Ale agenti a hlavně táta, všichni okolo, přítelkyně, máma, všichni se mě tam snaží držet, protože vědí, že ta šance je jenom jedna. Vždycky mě uklidní, a proto tam ještě jsem,“ popisuje mladý brankář.

Před startem další sezóny, v jeho případě už páté v Americe, se pokusí o místo v prestižní soutěži zabojovat. Stejně jako jeho konkurenti mezi tyčemi Washingtonu. „Jsme tam teď čtyři – Holtby, Phoenix, Samsonov a já. Budu bojovat se Samsonovem a uvidíme, co se stane. V NHL se nikdy neví, co se stane. Může být trade, nějaké zranění… Nikomu to nepřeji, ale může se stát cokoliv a tam se rozhodne, kdo by šel nahoru, jestli já nebo Samsonov,“ vysvětluje Vaněček.

Aby uspěl, nechce nic podcenit v přípravě. S tou letní začal v Havlíčkově Brodě, trénoval navíc individuálně pod dohledem kondičního kouče Aleše Pařeze. Tvrdě dřel v posilovně. S Libercem vyjel na led. Vracet do zámoří se bude s novou tříletou smlouvou.

Zatím ale ještě neví, na kdy si koupí letenku. „Skončila mi smlouva, takže mi skončila i víza. Teď to řeším a myslím si, že když mi přijdou víza, tak na konci srpna nebo začátkem září bych chtěl odletět,“ nastiňuje Vítek Vaněček svůj plán spojený s návratem za oceán.