Třetí nula v sezoně a hvězda utkání, gólman Vaněček vychytal Carolinu. Pastrňák dvakrát skóroval

Hokejový gólman Vítek Vaněček zneškodnil v NHL 36 střel Caroliny, připsal si při výhře Washingtonu 4:0 třetí nulu sezony a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Zazářil i Karel Vejmelka, který předčil v českém brankářském souboji Pavla Francouze a pomohl 42 zákroky k vítězství Arizony 2:1 nad Coloradem. David Pastrňák se podílel dvěma góly na výhře Bostonu 5:2 ve Vegas. New York 7:07 4. března 2022

Vaněček chytal v NHL od začátku zápasu poprvé od 1. února, kdy se zranil v Pittsburghu v horní části těla.

Nejvíce práce měl v posledních dvou třetinách, ve kterých zastavil třicet střel včetně sólového úniku Martina Nečase. Český útočník nepřelstil svého krajana za stavu 1:0 bekhendovou kličkou.

Pod výhru Washingtonu se podepsal 763. trefou Alexandr Ovečkin, který dal ve 36. minutě třetí gól týmu a v historické tabulce střelců ztrácí tři branky na třetího Jaromíra Jágra.

Vejmelka inkasoval jako první, ve 26. minutě mu prošla za záda střela Devona Toewse zpoza levého kruhu, kterou přes clonící hráče dobře neviděl.

Ještě v prostřední třetině vyrovnal zblízka Loui Eriksson a v čase 45:27 rozhodl povedeným průnikem i blafákem Nick Schmaltz. Francouz kryl 27 střel, Vejmelka byl v souboji s nejlepším týmem NHL vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Pastrňák pálil

Pastrňák vstřelil obě branky ve třetí třetině. Český útočník nejdříve udeřil z úniku a z dorážky vlastní střely zvýšil na 3:1.

Druhou trefou zpečetil při hře Vegas bez brankáře výhru Bostonu a s 31 góly je šestým nejlepším střelcem sezony. Havířovský rodák zároveň bodoval v sedmému utkání v řadě (7+4) a stal se třetí hvězdou zápasu. Hlavním strůjcem vítězství byl Craig Smith, který vsítil první dvě branky zápasu a v 55. minutě zkompletoval hattrick.

Po úvodní třetině, ve které Chicago ztratilo vedení 1:0 a 2:1, se čekalo na gól až do 43. minutě. Obstaral ho Kubalík, který potrestal pohotovou ranou bez přípravy špatnou rozehrávku brankáře Mikka Koskinena a upravil skóre na 3:2.

Vypadalo to, že by trefa českého útočníka mohla být vítězná, ale Evander Kane zařídil v čase 59:10 svou druhou trefou v zápase prodloužení. To rozhodl Alex DeBrincat.

Tampa Bay - Pittsburgh 1:5, Florida - Ottawa 3:0, Washington - Carolina 4:0, NY Islanders - Vancouver 3:4, Philadelphia - Minnesota 4:5, Arizona - Colorado 2:1, Calgary - Montreal 4:5 v prodl., Chicago - Edmonton 4:3 v prodl., Vegas - Boston 2:5.