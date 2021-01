Bez štěstíčka to brankářům nejde, hodnotí Vaněčkovo působení ve Washingtonu legendární Hašek

Ke slavným předchůdcům Dominiku Haškovi nebo Tomáši Vokounovi má ještě daleko, ale začátek v NHL zažívá slibný. Hokejový brankář Vítek Vaněček se i trochu se štěstím stal jedničkou Washingtonu, ze sedmi zápasů nové sezóny jich odchytal pět a ve všech pomohl svému týmu k bodům. Washington 13:42 28. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítek Vaněček | Zdroj: Profimedia

Nechybělo moc a Vítek Vaněček by svými kousky bavil možná jen spoluhráče na tréninku. Vždyť Washington před sezónou přivedl do branky hvězdného Henrika Lundqvista.

Poslechněte si, co říká na výkony Vítka Vaněčka legendární brankář Dominik Hašek

Jenže ten nakonec musel na operaci srdce a cesta na led slavné NHL se otevřela Vítku Vaněčkovi, který v ní do té doby neodehrál jediný zápas.

„Já jsem přesvědčený, že u gólmanů dostat šanci, to musí vždycky hrát roli štěstí. Samozřejmě musí být připravený a všechno, co k tomu patří, ale je to důležitý a bez toho štěstíčka to brankářům prostě nejde,“ myslí si brankářská legenda a vítěz dvou Stanley Cupů Dominik Hašek

Člen Hokejové síně slávy, který v NHL debutoval stejně jako Vaněček v 25 letech věří, že český gólman má nyní dobře nakročeno.

„25 let je pro brankáře ještě určitě mladý věk, ale domnívám se, že určité zkušenosti už má. Myslím si, že je ideální naskočit a využít té své šance,“ dodává Hašek.

Pavelec varuje

Je to prý pro Vaněčka splněný sen, ale další bývalý dlouholetý gólman klubů NHL Ondřej Pavelec upozorňuje, že to nebude vždycky růžové.

„Samozřejmě přijdou prohry, přijdou špatné zápasy a záleží, jak se s tím vyrovná. Myslím ale, že se uvedl dobře a je před tím Iljou Samsonovem,“ připomíná Pavelec.

Vaněčkův konkurent v bráně Washingtonu Samsonov, se však na začátku sezony takovou formou ani statistikami, jako český brankář chlubit nemůže.

Vaněček měl z vydařeného debutu v NHL opravdu radost: