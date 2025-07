Brankář Vaněček po zisku Stanley Cupu na Floridě končí, nově bude hájit branku Utahu

Brankář Vítek Vaněček se v NHL po zisku Stanley Cupu s Floridou opět stěhuje. Po vypršení tříletého kontraktu na 10,2 milionu dolarů, který podepsal v létě 2022 ještě s New Jersey, podepsal jako nechráněný volný hráč roční smlouvu za 1,5 milionu dolarů s Utahem. V týmu Mammoth by mohl vytvořit brankářskou dvojici s krajanem Karlem Vejmelkou.

Devětadvacetiletý gólman přišel do mužstva úspěšného obhájce Stanley Cupu zkraje března ze San Jose.

Češi mění v NHL týmy. Brankář Vladař bude chytat za Philadelphii, Faksa se vrací do Dallasu

Za celou základní část odchytal rodák z Havlíčkova Brodu Vaněček 25 utkání a připsal si pět výher. V průměru inkasoval 3,62 gólu na utkání a měl úspěšnost zákroků 88,4 procenta. Jednou uhájil čisté konto.

V bitvách play off se za neochvějnou dlouhodobou jedničkou Sergejem Bobrovským mezi tyče nedostal. Jako náhradní brankář připravený na střídačce se přesto zapsal mezi vítěze Stanleyova poháru.

Celkem Vaněček zasáhl do 188 utkání základní části elitní soutěže, vychytal 96 výher, dlouhodobě má průměr 2,83 obdrženého gólu a úspěšnost zásahů 90,2 procenta.

Desetkrát udržel nulu. Za deset utkání play off inkasoval v průměru 4,52 branky na zápas při úspěšnosti zákroků 83,4 procenta.

Vedle krajana Vejmelky, jenž patří mezi hlavní opory mužstva, se Vaněček na nové adrese potká s dalším členem vítězného týmu Panthers - obráncem Natem Schmidtem.

We have signed goaltender Vitek Vaněček to a one-year contract. pic.twitter.com/aogrHyyYix