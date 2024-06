Nejužitečnějším hráčem NHL byl zvolen MacKinnon z Colorada, Pastrňák se dostal do All Star týmu

Kanadský útočník Nathan MacKinnon z Colorada získal poprvé v kariéře Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL i Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle Hráčské asociace NHLPA. Byl tak hlavní postavou slavnostního vyhlášení vítězů pěti hlavních individuálních cen za uplynulou sezonu zámořské ligy v Las Vegas. Český útočník David Pastrňák z Bostonu figuruje na pozici pravého křídla druhého All Star týmu. New York 7:37 28. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nathan MacKinnon | Zdroj: Reuters

Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře obdržel Connor Hellebuyck z Winnipegu. James Norris Memorial Trophy pro nejlepšího obránce získal další Američan Quinn Hughes z Vancouveru.

Nejlepším nováčkem za minulou sezonu a držitelem Calder Memorial Trophy byl vyhlášen osmnáctiletý kanadský útočník Connor Bedard z Chicaga, jednička loňského draftu.

Osmadvacetiletý centr MacKinnon, který je po celou dosavadní kariéru v NHL věrný barvám Avalanche a v roce 2022 s nimi slavil zisk Stanley Cupu, dosáhl na nejprestižnější individuální cenu s velkým náskokem.

V hlasování členů Asociace profesionálních hokejových novinářů získal 1740 bodů, zatímco zbývající finalisté Nikita Kučerov z Tampy Bay 1269 a Connor McDavid z Edmontonu, jenž loni uspěl již potřetí, 845 bodů. Pastrňák byl osmý se 41 body.

The Second All-Star Team for the 2023-24 NHL regular season includes returnees Connor McDavid (2x) and Cale Makar (2x), along with four players making their debut on the Second Team. #NHLAwards #NHLStats: https://t.co/ge6levfyG6 pic.twitter.com/EOg5xz7qeL — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 28, 2024

Hartovu trofej získal MacKinnon na čtvrtý pokus, co se dostal mezi trojici finalistů. Po sezoně 2017/18 byl druhý za Taylorem Hallem z New Jersey, v ročníku 2019/20 si to zopakoval, když se před něho dostal Leon Draisaitl z Edmontonu.

O rok později byl třetí, když vedle vítězného McDavida skončil před ním také Auston Matthews z Toronta, vítěz Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce minulé sezony.

Nathan MacKinnon had 140 points, found the scoresheet in an NHL-high 69 games, posted the second-longest home scoring streak in NHL history (35 GP) and was a top-two selection on 184 of 194 Hart Trophy ballots. #NHLAwards#NHLStats: https://t.co/8blbr6gjLm pic.twitter.com/PWDXrcasJl — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 27, 2024