Nedáš, dostaneš. Sparta mohla ve Vítkovicích rozhodnout, místo toho inkasovala z protiútoku

Běžela 53. minuta utkání. Útočník Sparty Andrej Kudrna jel sám na brankáře Patrika Bartošáka. Vítkovický gólman puk vyrazil a z následného protiútoku dali Ostravané vítězný gól na 2:1.

Vítkovice porazily v předkole play-off Spartu 2:1, boleslavský Žejdl hattrickem sestřelil Zlín Číst článek

„Snažil jsem se jednoduše zakončit a bohužel. Mohlo to být 2:1 pro nás a místo toho jsme hned dostali gól, takže moje chyba. Mohlo to dopadnout naopak,“ popsal Kudrna klíčový moment pro Radiožurnál.

K samostatnému úniku z 53. minuty se po zápase vrátil také brankář Vítkovic, podle kterého šlo o rozhodující okamžik celého zápasu.

„Čekal jsem spíš střelu. Vím, že střelu má rychlou – švihovku. Zůstal jsem trošku níž, aby mě nemohl objet, když půjdu dolů. Naštěstí jsem nechal ruce před sebou a naštěstí mi trefil vyrážečku. Já jsem neudělal nějaký zákrok, jen jsem dal ruce tam, kde jsem je měl mít,“ řekl Patrik Bartošák.

Přiznal ale, že Vítkovičtí měli při protiútoku štěstí. Gólman Sparty Matěj Machovský vyrazil střelu Ondřeje Romana pouze před sebe a Radoslav Tybor dal gól do poodkryté brány.

„Bylo to pro ně trošku nešťastné, ale díky bohu se to odrazilo Tyborovi přímo na hokejku. Ukázali jsme tlak do brány a vyústilo to v dobrý výsledek pro nás,“ dodala opora Vítkovic.

Dozadu a v nasazení Vítkovice zápas zvládly. Do dalších zápasů předkola play-off je třeba se zlepšit v útoku. „Myslím si, že na v ofenzivní stránce hry a v přesilovkách nebyla kvalita. Věřím, že si do dalších zápasů přeneseme víc klidu a budeme nebezpečnější,“ řekl trenér Ridery Jakub Petr.

Série pokračuje ve Vítkovicích druhým zápasem už od pěti hodin odpoledne, o dvě hodiny později se hraje také druhý zápas Mladé Boleslavi se Zlínem, i tam první duel zvládli domácí.