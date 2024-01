Vítkovice srazily Vary a potvrdily stoupající formu. ‚Může z nás být postrach play-off,‘ věří útočník Kalus

Hokejisté Karlových Varů prohráli ve 40. kole extraligy s Vítkovicemi na domácím ledě 0:3. Ostravané rozhodli o svém vítězství ve 24. minutě, kdy dokázali dvakrát skórovat za 26 sekund.

„Když říkáme 26 sekund, zní to v kontextu 60 minut strašně, ale takový dnešní hokej je. Stačí vypadnout na dvě střídání a je po zápase,“ říkal hořce po zápase kapitán Karlových Varů Jiří Černoch.

Jeho tým nedokázal ani jednou překonat obranu soupeře v čele s brankářem Lukášem Klimešem. Hlavní příčinou bylo to, že Vítkovice výborně vyklízely prostor před brankou a Západočechy nepouštěly ani do dalších střeleckých příležitostí.

„Nějaké šance měli, ale snažíme se je do našeho předbrankového prostoru nepouštět. Myslím si, že naši obránci se snaží dělat dobrou práci, dělají to soupeři těžké,“ řekl autor vítězné branky Marek Kalus. „Myslím si, že když takhle budeme pokračovat dál, může se z nás stát postrach play-off,“ věří Kalus.

ROZHOVOR | Marek Kalus byl autorem vítězné branky Vítkovic ve Varech. Třetí gól, ve třetím vítězném zápase v řaděhttps://t.co/IRuWfAyTpV — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) January 25, 2024

Vítkovice přitom ještě v polovině základní části byly bodově blízko barážovým příčkám. Teď mají náskok na poslední Kladno už 17 bodů a na startu poslední čtvrtiny mají výbornou formu, což uznal i jejich poslední soupeř.

„Jim se nepovadl začátek sezony, teď to dohání. I když to vypadalo při pohledu na tabulku, že bychom měli jasně vyhrát, v dnešním hokeji to tak není, zvlášť v extralize, kde to je strašně vyrovnané. Takže určitě Vítkovice od začátku sezony byly někde, kam nepatřily kádrově,“ říká Jiří Černoch, který by po konci základní části i tak rád viděl Energii stále v tabulce výš než Vítkovice.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 26. 1. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 38 23 7 5 3 149:89 88 2. HC Sparta Praha 40 23 6 2 9 125:89 83 3. HC Oceláři Třinec 39 17 8 5 9 123:99 72 4. HC Litvínov 40 19 4 3 14 124:116 68 5. Bílí Tygři Liberec 41 19 3 2 17 133:125 65 6. HC KOMETA BRNO 39 16 5 3 15 120:107 61 7. HC Motor České Budějovice 39 16 2 9 12 107:108 61 8. Mountfield HK, a.s. 40 13 5 9 13 103:108 58 9. HC Energie Karlovy Vary 40 11 8 3 18 100:104 52 10. HC Olomouc 40 12 6 4 18 96:120 52 11. HC ŠKODA PLZEŇ 38 12 5 4 17 99:105 50 12. HC VÍTKOVICE RIDERA 37 11 4 6 16 92:102 47 13. BK Mladá Boleslav 40 7 4 6 23 81:131 35 14. Rytíři Kladno 37 5 3 9 20 91:140 30