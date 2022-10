‚Znovu jsem tuhle situaci nechtěl zažít, ale přebírám zodpovědnost,‘ říká nový trenér Litvínova Mlejnek

Nabídka převzít mužstvo Mlejnka velmi zaskočila: „Moje ambice při příchodu do Litvínova nebyla žádná jiná než vedle trenérské ikony Vládi Růžičky pracovat dvě nebo tři sezony v pozici asistenta.“

„Nabídli mi to s tím, že by bylo fajn pokračovat v kontinuitě práce. Tak jsem to zkrátka přijal, protože jsem se díky tomu, že mě sám oslovil Vláďa Růžička upsal smluvně v Litvínově,“ netoužil příliš Mlejnek po pozici hlavního trenéra.

„Je to velmi náročné. Nacházím se v situaci, kterou jsem zažil před 9 lety v roce 2013/14. Tehdy jsem nastupoval do podobné situace asi po 6. nebo 7. kole v Karlových Varech. A teď tu situaci, byť jsem ji v životě nechtěl zažít, absolvuji znovu. Takže troufám si říct, že nějakou zkušenost jsem nabral,“ zmiňuje trenér.

„Tehdy se to nějak povedlo, docela jsme se z toho vyhrabali a já pevně věřím, že se z toho vyhrabeme i tady. I když znova a velmi pokorně říkám, že pod tím škraloupem toho všeho jsme tady podepsaní všichni stejným dílem včetně mě,“ nezbavuje se Mlejnek zodpovědnosti za špatné výsledky hokejistů Litvínova.

Podle kapitána Petra Straky si ale 45letý kouč šanci zasloužil.

„Zatím působil jako asistent a to si myslím, že je dost rozdílná role oproti tomu, když má pak hlavní zodpovědnost. Působí jako velmi chytrý člověk, který tomu dává sto procent. Hokej sleduje snad 24 hodin denně. Kdykoliv člověk přijde do kabiny tak tam sedí za počítačem, sleduje klipy a snaží se nás posunout. Takže se vůbec nebojím, že by nedělal všechno pro to, aby to bylo lepší,“ říká Straka.

Mlejnkovi budou jako asistenti pomáhat Robert Reichel a David Kočí.

„Budeme mít rozdělené speciální týmy, o které se moji kolegové budou starat na sto procent a já nad tím samozřejmě ponesu zodpovědnost,“ prozradil nový hlavní trenér hokejistů extraligového Litvínova Karel Mlejnek.