‚Naše cesty se rozejdou.‘ Vladimír Růžička po sestupu končí v hokejovém Chomutově

U hokejistů Chomutova po sestupu z extraligy končí trenér a manažer Vladimír Růžička. Bývalý reprezentační kouč a kapitán olympijských vítězů z Nagana Piráty opouští po pěti letech. O novém šéfovi střídačky chce mít klub jasno do týdne. Chomutov 15:59 15. 5. 2019

„Pro mě je na prvním místě ekonomická stabilizace klubu. Pokud by se hned povedl návrat do extraligy, bylo by to perfektní, ovšem vstupní podmínky nám tyhle ambice neumožňují. Vladimír Růžička má stále ty nejvyšší sportovní cíle, které mu v současné krizové situaci nemůžeme slíbit. Rozhovory vyústily v dohodu, že se naše cesty rozejdou,“ vysvětlil v tiskové zprávě majitel Pirátů Chomutov Milan Soukup.

Piráti se po nepovedené loňské sezoně dostali do baráže, ve které i kvůli epidemii salmonelózy nejvyšší soutěž neudrželi. Zatímco Vladimír Růžička měl v plánu snažit se vrátit hned, vedení klubu to vidí jinak.

„Rozhodování pro mě bylo strašně těžké, protože jsem se v Chomutově usadil a mám to tady rád. Pro mě ale bylo jednoznačnou prioritou, abychom se hned vrátili do extraligy, vedení chce přednostně ekonomicky stabilizovat klub,“ prohlásil Růžička.

Bývalý reprezentační trenér začal pro Piráty pracovat jako konzultant už během sezony 2014/2015, následně převzal mužstvo i jako hlavní trenér a v sezoně 2016/2017 s ním postoupil do semifinále extraligy.

O dalším působení zatím Vladimír Růžička jasno nemá. „Po náročné sezoně si ještě odpočinu, až potom začnu řešit, jaké budou moje další kroky,“ prohlásil. Vedení klubu chce mít o novém trenérovi jasno během jednoho týdne.