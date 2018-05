Někdy jsem si připadal, že neumím ani hrát hokej, popisuje obránce Mozík působení v NHL

Po odchodu ze zámoří našel hokejový odchovanec Mladé Boleslavi Vojtěch Mozík novou motivaci v Rusku. Má za sebou první sezónu v Kontinentální lize. Obléká v ní dres Víťazu Podolsk. Přestože se jeho tým neprobojoval do play-off, pětadvacetiletý bek mohl nakonec být spokojený. Rozhovor Mladá Boleslav 15:09 18. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Vojtěch Mozík (úplně vpravo) | Foto: Maxim Šemetov | Zdroj: Reuters

Hokejové základy získal Vojtěch Mozík v Mladé Boleslavi, odkud zamířil do Plzně. Na západě Čech se radoval z mistrovského titulu. Následně odešel do zámoří. Zlákal ho tým New Jersey Devils. Naskočil do NHL. Další sezónu ale strávil na farmě.

„Někdy jsem si připadal, že neumím ani hrát hokej. Oni vás tam někdy dostanou do takové psychické nepohody, že to není sranda,“ ohlédl se krátce za zámořskou misí pětadvacetiletý bek.

Moc dobře ví, že prosadit se v NHL není vůbec jednoduché. „Musíte na to mít trochu štěstí. Když nejste Jágr nebo takhle, tak se tam těžko prosazujete. Navíc teď, když český hokej nemá moc velké úspěchy, tak si tam raději vezmou Švéda, Fina a čeští hráči jsou tam teď přehlížení. Takže ani tohle nám teď moc nepřispívá,“ řekl Radiožurnálu Mozík.

Z Ameriky zamířil do Ruska. Kývl na nabídku z Kontinentální hokejové ligy. Získal znovu chuť do hokeje. „To mě zase nakoplo. Věděl jsem, že potřebuju nakopnout. Celý rok jsem hrál na farmě, trošku jsem stagnoval a díky tomu, že jsem ani nedostal šanci v prvním týmu Jersey, tak to pro mě bylo možná jednoduché rozhodování,“ vysvětlil.

Karjala se nevydařila

Podolsk přišel s konkrétní nabídkou. Ta ho, přes zájem jiných klubů, oslovila. „Věděl jsem, že díky tomu, že jsem hrál celý rok na farmě, tak asi by ta nabídka nebyla taková, že by se mnou někde počítali do prvního týmu. Navíc jsem se zase prosadil do reprezentace. Když jste v Americe a hrajete play-off, tak nemůžete jet ani na mistrovství světa nebo nereprezentujete. Takže možná i tohle byl krok dopředu,“ dodal Mozík.

Přinesl mu šanci startovat na olympijských hrách. Češi v Koreji skončili čtvrtí. Ovšem o nominaci musel tvrdě bojovat. „Nepodařil se mi úplně první turnaj. Když jsme hráli na Karjale, tak to byly takové rozpaky z toho, takže pak jsem se na to ani nesnažil nemyslet, protože jsem si říkal, že jsem přijel, jsem v reprezentaci, jsem elitní bek v podstatě, v Rusku se mi dařilo, tak mi úplně nevyšel první turnaj, tak jsem možná spadl zpátky na zem. Začal jsem ještě víc makat, neupínat se na olympiádu, protože myslím si, že když se člověk na to upíná a myslí na to, možná vás to víc sráží dolů, moc na to myslíte. Jak moc chcete, tak je to pak až přemotivování,“ myslí si Mozík.

Na turnaji pod pěti kruhy si skutečně zahrál. Mistrovství světa v Dánsku ovšem nestihl. „Zranil jsem se v přípravě na mistrovství světa v zápase se Švýcarskem. Srazil jsem se s protihráčem a mám natržené vazy v koleni. Takže mi byla nařízena šestitýdenní léčba a tím pádem jsem přišel o mistrovství světa. Hrozně to bolí, chtěl jsem jet, ale bohužel. Byla to velká motivace zahrát si v jeden rok jak olympiádu, tak mistrovství světa. To se jen tak nikomu nepodaří. Ale bohužel. Třeba to ještě někdy vyjde,“ říká Vojtěch Mozík. Možnost startovat v jednom roce na obou prestižních akcích bude mít zase za čtyři roky.