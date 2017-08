Vondrka podal v Chomutově výpověď, kauzu bude řešit svaz. Nedostal jsem výplaty, tvrdí hráč

Vondrka má smlouvu s Piráty i na příští rok, ale jestli bude na severu Čech pokračovat, není momentálně jisté. „Do rozhodnutí smírčí komise se k tomu nechci vyjadřovat. Nevylučuji ale, že v Chomutově zůstanu,“ řekl Radiožurnálu bronzový medailista za hokejového šampionátu v roce 2012.

Pětatřicetiletý Vondrka přišel do Chomutova předloni ze Sparty a okamžitě se stal jedním z vůdců týmu. V play off minulého ročníku pomohl Pirátům deseti góly k postupu do semifinále. Během dvou sezon nasbíral 86 bodů ve 115 utkáních.

„Čekáme na podklady, které jsme si vyžádali od obou stran. Ve středu se tomu budeme věnovat,“ řekl předseda smírčí komise a také ředitel nejvyšší hokejové soutěže Josef Řezníček. Pokud Chomutov věrohodně nedoloží odlišnou verzi případu, stane se Vondrka volným hráčem a může odejít jinam za tabulkové odstupné.