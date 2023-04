Golf je pro mě po hokeji sport číslo jedna, říká Voráček. Pastrňák podle něj může napodobit Jágra

Hokejistovi Jakubu Voráčkovi kvůli otřesu mozku skončila sezoně předčasně, o to více může sledovat třeba českou extraligu. Jak ale řekl v pořadu Na Place pro Radiožurnál Sport, nesleduje ale jen play-off a své rodné Kladno, ale má i další oblíbené sporty jako golf a fotbal. Třiatřicetiletý obránce dále promluvil o své nadaci či o životní formě Davida Pastrňáka v Bostonu. Na Place Praha 16:11 12. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Jakub Voráček | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Jakube, co si myslíš o logu k mistrovství světa 2024, které bylo včera oficiálně zveřejněno?

Osobně je mi jedno, jaké je logo, hráčům je to jedno. Když se vyhraje zlatá medaile, tak se to určitě spojí tak, že ten smajlík přinesl národnímu týmu štěstí. Má to potenciál, ale všechno je to o úspěchu. Když se udělá sedmé místo, tak nikdo neřeší logo, pokud se udělá zlatá medaile, tak se klidně může říkat, že nám přineslo štěstí. Nedokážu říct, jestli se mi aktuální logo líbí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s hokejistou Jakubem Voráčkem v pořadu Na place

Co si myslíš o názvu Czechia?

Člověk si na to zvykne, ale Czechia určitě není nejlepší. Czech Republic bylo lepší pro nás i všechny okolo. Nevím, co bylo důvodem změny.

Koukáš na play-off hokejové extraligy?

Koukám, občas ho i komentuji na sociálních sítích, protože ležím doma na gauči a mám čas. Chci upozornit fanoušky hokejových týmů, které došly do semifinále, že nikomu nefandím. Je mi jedno, kdo vyhraje a moje názory jsou čistě z hokejového pohledu. Vyjádřil jsem se například ke gólu ve druhém zápase série mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové, tak se samozřejmě ozvali komentátoři na twitteru. Každopádně to byl regulérní gól, pokud by padl na druhé straně, tak bych reagoval naprosto stejně.

I když odešel z Třince Václav Varaďa, tak tým v play-off zase září, přitom v základní části tomu tak nebylo...

Ty výkyvy prostě přijdou, není normální udržet úroveň tak dlouho. Třinec má v sobě vítěznou mentalitu díky tomu, že dokázal vyhrát třikrát za sebou titul. V týmu mají zkušené borce, které vedl dříve Václav Varaďa, a oni vědí, jak tyto zápasy vyhrávat.

Pukotikon. Světový šampionát v hokeji 2024 už má své logo, turnaj bude hostit Praha a Ostrava Číst článek

Sparta měla nabitý kádr, ale s Třincem vybouchla. Čím to je?

Třinec ví, co udělat v určitých fázích série, a to je k nezaplacení. Pokud Třinec zlomí i Pardubice, tak vyhrají titul zase. Hráči v sobě mají vítězné DNA, ví, kdy blokovat střelu, kdy jít do útoku, kdy si hrát s pukem, ale také kdy vzít puk na vidle a vyhodit ho do středního pásma. Pátý zápas na Spartě byl rozhodující, sice Sparta byla jasně lepší, ale Třinec věděl, jak takové momenty zvládnout a díky tomu vyhrál sérii.

Přitom na Spartě se dařilo i trenéru Hořavovi, ne?

Když jsem viděl prvních pět zápasů pod trenérem Hořavou, tak jsem Spartu tipoval na mistra. Samozřejmě se ale nevědělo, v jaké formě přijde do play-off Třinec. Pan Hořava je svéráz, nenechá si do toho od nikoho kecat a je jedním z nejlepších trenérů v Česku. Výsledky za ním vždy byly a měl by dostat důvěru i nadále. Nedivil bych se, kdyby se Spartě podařilo získat titul už v příští sezoně. Někdy není na škodu zažít to zklamání ve čtvrtfinále a příští rok to můžete udělat lépe.

V NHL si tím prošla třeba Tampa Bay, která vládla základní části, pak vylítla s Columbusem 0:4 na zápasy, ale následně vyhrála dvakrát za sebou Stanley Cup a jednou byla ve finále. Proces se nedá urychlit a někdy si to hráči musí vyžrat. I když máš všechny prostředky k tomu, aby jsi udělal úspěch, tak bez zkušeností to nejde.

Jako odchovanec Kladna se určitě chystáš vyrazit na barážové utkání proti Zlínu. Zvládnou to Rytíři?

Věřím, že ano. Kvalita kádru je určitě na straně Kladna. Baráž je ale o nervy. Sedět čtyřicet dní prakticky bez zápasu a udržovat se v herní kondici moc nejde. Spíše jsem zastáncem toho, že bych do baráže šel raději rozehraný, než stát čtyřicet dní. Sice jsi unavený, ale v téhle fázi už únavu tolik nevnímáš a kousneš se. Jsi rozehraný a hraješ o všechno. Zlín přijede na Kladno a Kladno určitě bude první třetinu jen koukat. Už první zápas může být klíčový. Tento systém soutěže určitě není ideální.

Je neuvěřitelné, jaké výkony ve svém věku předvádí Jaromír Jágr...

Džegr se prosazuje svojí postavou, silou v nohách i rukou, krytím puku, šikovností, zkušeností a hokejovým IQ. Rychlý být nepotřebuje, takže on může hrát klidně do šedesáti let. Když se rozjede, tak on se tak pohupuje na trojnožce, vidí situace o dva kroky dopředu oproti ostatním. Takhle to může hrát, jak dlouho chce.

Hokejista Šimek chce i po dalším zranění hlavy reprezentovat. ‚Hrozil i konec kariéry,‘ říká otec Číst článek

Proč Kladno hraje celkem pravidelně baráž?

Na Kladně určitě nejsou finanční podmínky takové, jako u ostatních klubů. Nemyslím tím Spartu, Třinec nebo Pardubice, ale spíše týmy ze středu tabulky. Je to o penězích. Když je máš, tak si dovolíš lepší hráče a máš lepší zázemí. I pro Džegra je těžké to finančně zvládnout a dostat Kladno do lepších pozic.

Fanoušek fotbalu i golfu

O víkendu se hraje i fotbalové derby mezi Spartou a Slavií. Jak myslíš, že to dopadne?

Sparta vyhraje titul. Náklonnost mám větší ke Slavii, ale upřímně Sparta hraje momentálně nejlepší fotbal za posledních osm, devět let. Mají dva šikovné útočníky a je vidět, že trenéři si s hráči rozumí. Všechno jim tam funguje, hrají i pěkný fotbal na koukání. Byl jsem na zápase proti Bohemians, který Sparta vyhrála 6:2. Myslím si, že už to bude v nadstavbě hotové. Sparta jim uteče, protože Slavia není v nejlepší formě.

Pod trenérem Brianem Priskem si to očividně sedlo...

Já když působil pod trenérem, který měl přirozený respekt, tak se mi nestalo, že by to nefungovalo. To je případ Sparty. Sice dovnitř nevidím, ale Sparta šlape odshora dolů, na hřišti je to vidět.

Disciplinárka řeší Spartu a Křetínského. Majitel letenského klubu porušil řád návštěvou kabiny sudích Číst článek

Jaký je tvůj názor na návštěvu pana Křetínského v kabině rozhodčích?

Přijde mi to jako úchylka v českém sportu. Přepadly ho emoce, kdy se neovládáš, jinak si to nedokážu vysvětlit. Je to nešvar u nás. V cizině se to nestává, protože tam je takový flastr, že by si to příště rozmysleli. Je to zbytečné. Chce to mít nastavené mantinely. Doufám, že už se to stávat nebude, případně, že z toho budou mít aktéři větší problém než pokutu.

Co říkáš na nedávno skončené golfové Masters?

Phil Mickelson hrál v neděli neuvěřitelně. Škoda, že tam nebyl ještě o dvě rány výš. Mohlo to být ještě zajímavější a vítězný Rahm by hrál ještě trochu jinak. Rahm ale hraje výborně za každé situace, nedělá chyby a zaslouženě vyhrál.

Loni jsme s kluky v Columbusu měli v neděli volno, a rozhodli se, že zajedeme na Masters. Sehnali jsme dopravu a 24 kluků z týmu se jelo podívat na nedělní program. Byli jsme tam celý den a večer letěli domů. Byl to jeden z nejlepších sportovních zážitků. Samozřejmě v televizi je lepší v tom, že vidíš každou ránu. Přímo na místě to byl ohromný zážitek, v televizi to vidět není, ale je to hodně kopcovaté.

Na place S hosty hlavně ze sportovního prostředí si povídají čeští herci a nadšení sportovní fanoušci David Novotný, Ladislav Hampl a Pavel Nečas. Poslouchejte každou středu od 10.00 na Radiožurnálu Sport nebo na serveru iROZHLAS.

Popadané stromy, déšť, zima - to bylo počasí na letošním Masters. To je hrůza, co?

Deset let, co na to koukám, si nepamatuji takto špatné počasí. Většinou je tam příjemných pětadvacet stupňů a slunečno. Letos to byl jinak zajímavé, ale to ke golfu patří. Musí se s tím počítat.

V Americe se ruší plno golfových hřišť, protože zájem o golf tam upadá. Víš o tom?

Zajímavé, ale neslyšel jsem o tom. Třeba v České republice je o golf větší a větší zájem. Po hokeji je to pro mě sport číslo jedna. Jsem rád za hřiště, které tady máme - Albatros, Karlštejn, Kácov a nechci na žádné zapomenout. Už u nás ustupuje ten pohled na golf, že je to sport pro snoby. Pokud si člověk vezme tu hůl do ruky, začne mu to nějak lítat, tak si tu hru zamiluje.

Pauza od nadace

Pobavme se o Nadaci Jakuba Voráčka. Jaké jsou nyní v plánu akce?

Veškeré akce s mediálním prostorem jsem zrušil, protože jsem nevěděl, jak na tom budu. Pokud by se chtěl snažit o návrat, tak jsem se chtěl věnovat především sobě. To stále platí. Po dohodě se sestrou jsme se domluvili, že to letos vypustíme úplně. Příští rok počítáme s tím, že znovu nastolíme řád golfu, hokeje a fotbalu.

Jak dlouho už funguje Nadace Jakuba Voráčka?

Oficiálně jsme začali v září 2015. Od té doby jsme už rozdali skoro dvacet milionů korun. Je hodně moc lidí, kteří chtějí pomáhat. S těmi chceme spolupracovat i nadále. Děláme to tak čistě a na přímo, že nám to někdy i škodí. Hodně lidí toho chce být součástí jen z určitého důvodu, což my nechceme. Kladou si podmínky, což my neakceptujeme. Chceme si to držet ve standardu, kdy lidé chtějí pomáhat od srdce. Všechny částky od donátorů jsou vidět veřejně, takže je to pod kontrolou.

Každoročně jezdíme se sestrou do Domu svatého Josefa v Žirči, kde jsou pacienti s roztroušenou sklerózou. Jezdím tam na besedy, ukazují mi, co se nakoupilo, jak to využívají. Hodinku a půl si tam povídáme a je to moc příjemné. Když za vámi přijdou pacienti a poděkují vám se slzami v očích, tak to je pro nás pohon, proč to děláme. Nadace funguje, teď tedy s roční přestávkou, ale budeme pokračovat dál.

Roztroušená skleróza má několik fází a některým lidem je potřeba pomáhat především po mentální stránce, že?

Nabízíme i psychoterapie a besedy, kde lidé můžou slyšet určité názory, popovídat si. Myslím si, že je to dobře nastavené. Hodně lidem jsme pomohli a hodně lidem ještě pomůžeme. Je to dost práce, ale už od mládí jsem nastavený na to, že lidé by si měli pomáhat. Snažíme se pro pacienty zlepšit podmínky a zajistit to, aby se jim i přes nemoc, co nejlépe žilo. Jednou se chceme dostat na takovou úroveň, že si řekneme, že jsme pomohli každému, ať už psychicky nebo fyzicky.

Pastrňák jako Jágr

Pojďme zpátky k hokeji. Boston v noci v NHL znovu vyhrál a řádí tam čeští kluci. Je to jasný favorit na zisk Stanley Cupu?

Boston je v jiné pozici než před čtyřmi lety. S tou osou Patrice Bergeron, Brad Marchand, David Krejčí už vyhráli Stanley Cup, navíc jsou tam hráči, kteří hráli sedmý zápas ve finále. Už si to nějakým způsobem prošli. Doufám, že to letos zvládnou, navíc když tam máme šest kluků v kádru. Když někdo dá 60 gólů a 51 nahrávek, což teď Pastrňák má, tak to je pro mě nepředstavitelné. Oni mají prostě pohodu.

My s nimi hráli asi osmý zápas sezony a ty nás přejeli jak zamrzlý rybník (smích). Pasta je jediný hráč, který se může vyrovnat Džegrovi. Ne v bodech, ale v dopadu na český hokej a celou komunitu. Je to borec, hodný kluk a je s ním sranda. Není jiný člověk, kterému bych to přál víc než Pastovi.

Co říkáš na Radko Gudase, který v NHL baví především svými hity?

Má to v krvi asi i po tátovi. Gudy je znám hlavně jako bitkař, ale on udělal neskutečný kus práce. Dovolí si daleko víc s hokejkou, má koule na to, hodit žábu přes hokejku. Už to jen nemydlí, ale hodně se vyhrál. Bude hrát určitě ještě další tři, čtyři roky. Jsem rád, když se klukům daří. Podle mě, ale s Floridou vyfrčí v prvním kole play-off. Dostanou buď Boston nebo Carolinu a přes to asi vlak nejede. Vrchol té Východní konference je opravdu našlapaný.