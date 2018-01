Vrátí se elitní hráč do mateřského klubu? V Kladně jsou na Jágrův návrat připraveni

„Sem se vždycky vracím, když přijedu z Ameriky. Mám to tady nejradši. Teď čekáme sklizeň obilí, nemáme to kam dát, takže všichni pracujou. Mám štěstí, že jste přijeli, takže nemusím nic dělat,“ říkal v jednadvaceti letech Jaromír Jágr na dvorku u rodičů v kladenské části Hnidousy.

S dlouhými vlasy a v džínové bundě tam provázel tvůrce seriálu GEN - galerie elity národa. A protože do ní Jágr stále patří, mluví se často o jeho návratu na kladenský zimní stadion.

„Na návrat Jaromíra Jágra jsme v Kladně připraveni od září, na tom se nic nemění. V tuhle chvíli je návrat Jaromíra Jágra domů do Kladna jednou z variant, se kterou počítáme,“ říká tiskový mluvčí klubu Vít Heral.

Jágr znovu nenastoupil k zápasu. 'Jeho čas v Calgary je u konce,' uvedl zámořský sportovní novinář Číst článek

Času na návrat a vyjednávání už ale není tolik. Na stránkách, kde jsou zveřejněny platy hokejistů, je u Jágra stále logo Calgary, ale také zkratka UFA, která v překladu z angličtiny znamená volný hráč.

„Pokud by se Jaromír Jágr rozhodl pro návrat do Kladna, musel by to stihnout do konce ledna, kdy je konec přestupního termínu," říká Heral.

„Zápasový dres Jaromíra Jágra máme připravený od začátku sezony, ten tam pořád je, a smí si ho kdykoliv obléknout,“ doplňuje kladenský mluvčí Heral.

Jágr na šesté olympiádě? 'Teď to pro národní tým není,' říká trenér Jandač Číst článek

Poslední zápas v NHL odehrál Jágr proti Chicagu, v extralize nastoupil za Kladno naposledy před pěti lety doma proti Litvínovu. Teď by se ale jméno Jaromír Jágr objevovalo na soupiskách zápasů v první lize. Třeba na stadionu Trhačů Kadaň.

„Neřešili jsme to. Vejdou se nám na stadion tři tisíce lidí, tak snad by to stačilo. Myslím si, že s tím problém nebude,“ říká prezident kadaňského klubu František Wágner.

Kdyby z různých variant zvolil Jágr právě Kladno, bude se muset nějak zapojit do týmu. A konverzace s trenérskou partou by mohlo vypadat následovně: „Jako majitel pro vás mám nového hráče, jmenuje se Jágr."