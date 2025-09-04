‚Všechno šlape a těšíme se na start ligy.‘ Pardubičtí hokejisté mají znovu velké ambice
Start nového ročníku hokejové extraligy se blíží, první kolo je na programu už příští týden. S velkým očekáváním do něj půjdou i Pardubice, které mají na svém kontě dvě prohraná sedmá finále v řadě. V týmu došlo k dost výrazným změnám hlavně v obraně. Znovu je mužstvo plné reprezentantů a je jedním z hlavních aspirantů na nejvyšší příčky. O titulu ale v Pardubicích nikdo nemluví.
„My jsme ambiciózní klub a samozřejmě chceme vyhrát. Jsem rád, že jsme byli dvakrát ve finále. I když vždy chcete ten pohár zvednout nad hlavu, tak stříbrná medaile není ostuda. Extraliga se každým rokem zlepšuje a my rozhodně chceme dojít nejdál. Věřím, že to jednou přijde,“ řekl na předsezonní tiskové konferenci většinový majitel klubu Petr Dědek.
Poslechněte si pardubické hokejisty a trenéra před startem extraligového ročníku
Atmosféra byla jiná než v minulých letech, klidnější a uvolněnější. Klub si na sebe nechce vytvářet tlak zbytečnými prohlášeními. V minulé sezoně to znovu nevyšlo v sedmém zápasu a bylo potřeba si zanalyzovat co udělat jinak.
„Ne všechno bylo špatné, byly tam i povedené věci. V loňské sezoně nám trochu chyběli ofenzivní obránci, kteří mají pravé držení hole, do přesilovky nám to trochu chybělo. Povedlo se nám ten post obsadit. Do útoku přišla síla a zkušenost, takže s posilami jsme spokojení. Věřím, že kluci zde odvedou perfektní práci,“ zmínil sportovní ředitel pardubických hokejistů Sýkora.
Větší konkurence
K výrazné změně došlo v obraně, v ní je osm velmi zkušených hráčů, konkurence je obrovská. Podobné je to i v útoku.
Kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák říká, že všichni noví hráči do kabiny ideálně zapadli. „Je tu zdravá konkurence a nikdo z nás si nemůže ani na chvíli odpočinout. Kluci skvěle zapadli do kabiny a funguje nám to. Všechno šlape,“ potvrdil zkušený útočník.
Náročná mise čeká v roli hlavního kouče Filipa Pešána, který povede tým společně s Karlem Mlejnkem. Popisuje, jaké jsou cíle týmu do začátku soutěže i pro celý její průběh.
„V posledních dnech před startem extraligy chceme doladit kondiční věci. Chceme znát a dodržovat systém. Na vstup do sezony budeme připravení skvěle a cílem je, abychom předváděli hezký hokej a chodili na nás fanoušci rádi,“ říká před startem nového extraligového ročníku hlavní trenér pardubických hokejistů Filip Pešán.