Vsetínský hokejista Vítek si za brutální faul na Sičáka osm měsíců nezahraje

Osmadvacetiletý hráč původně dostal od disciplinární komise trest na pět utkání, členové výkonného výboru však využili svých pravomocí a výrazně distanc zpřísnili s platností do 31. října.

Vítek fauloval Sičáka v sobotním třetím zápase čtvrtfinále play off. U mantinelu zasáhl protihráče loktem do hlavy a karlovarský bek musel být následně hospitalizován.

„Výkonný výbor původní rozhodnutí disciplinární komise zrušil a vzhledem k brutálnímu charakteru zákroku, vysoké míře nebezpečnosti pro zdraví dalších účastníků utkání a způsobu provedení, který zcela vybočuje z běžného rámce, uložil hráči Davidu Vítkovi trest nepodmíněného zastavení činnosti do 31. října," uvedl tiskový mluvčí ČSLH Zdeněk Zikmund.

Představitelé ČSLH podle něj vzali v potaz, že se jednalo o úmyslný zákrok vedený loktem na hlavu a dali najevo, že podobné jednání nehodlají tolerovat. Hlavní rozhodčí Robert Čech a Svatopluk Kopeček faulujícího Vítka vyloučili na pět minut a do konce utkání.

Karlovy Vary vyhrály čtvrtfinálovou sérii nad Vsetínem 4:0 a postoupily do semifinále. Pro Vsetín tak již klubová sezona skončila, Vítek nesmí do 31. října nastoupit v žádné soutěži řízené a organizované ČSLH.