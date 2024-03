Všichni dodržují systém do detailu, v tom je ta síla, popisuje třinecký Ciencala před třetím čtvrtfinále

Skvělé výkony třineckého brankáře Marka Mazance a obranné hry Ocelářů versus útočná zoufalost Motoru České Budějovice. Tak zatím vypadá čtvrtfinálová série play-off hokejové extraligy. Oba domácí zápasy vyhrál Třinec 2:0, ve čtvrtek se bude hrát poprvé na ledě Jihočechů. České Budějovice 15:41 21. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Organizovaná hra přináší třineckým Ocelářům úspěch | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: Profimedia

Hokejisté Třince a Litvínova vedou ve svých čtvrtfinálových sériích 2:0 na zápasy. Litvínov zvítězil dvakrát v Brně a ve čtvrtek se poprvé představí na domácím ledě. Mistrovský Třinec jede na jih Čech s vědomím, že mu znovu v play-off funguje výborně obrana. Oba domácí zápasy nad Českými Budějovicemi vyhráli Oceláři 2:0, a tak zatím nedostali ani gól.

„Nejsme produktivní a hlavně nemáme žádné dorážky. Jsme strašně nervózní a nemáme v tom klid. Je to o zakončení, když dáme gól, věřím, že budeme úspěšní,“ doufá českobudějovický útočník Lukáš Pech.

„Střílet, střílet, střílet, víc se tlačit do koncovky a věřit, že se nějaká střela ujme,“ říká Pechův spoluhráč Milan Doudera.

O víkendu se v @telhcz zjevil naprosto výjimečný úkaz: zápas bez jediné přesilovky. Jinde naopak museli #rozhodčí krotit emoce. Lukáš Filipec, Jiří Princ pic.twitter.com/d1yFPxk8Pk — TELH stats (@telhstats) March 19, 2024

Třinecký gólman Marek Mazanec drží čisté konto už 120 minut. České Budějovice byly blízko ke gólu v posledních čtyřech minutách druhého zápasu, hrály bez brankáře, navíc posléze i přesilovku. A Třinec v této pasáži prohrál všechna vhazování v obranném pásmu.

„Ani jedno buly, to je trochu vykřičník. Nicméně potom tam byla dobrá práce pěti a posléze čtyři hráčů, kteří tam opravdu ze sebe vydali úplně všechno, a bylo tam spousta bloků. Mnohdy nevstřelíte gól, ale zblokujete pár střel, což strašně zvedá mužstvo a morálku,“ pokračuje pozitivně trenér Zdeněk Moták.

Důležitá obětavost

I když první útok Třince Martin Růžička - Andrej Nestrašil - Daniel Voženílek skončil kompletně v první pětce nejproduktivnějších hráčů extraligy, bránit a blokovat umí v týmu Ocelářů podle útočníka Davida Ciencialy všichni.

„Máme to dobře zvládnuté. Je to o obětavosti, máme mnoho zblokovaných střel a v tom je teď ten klíč. Když vedeme, tak máme zmáknuté, jak to hrát. Všichni drží do detailu systém a v tom je ta obrovská síla. A také se nebát puku a jít to zblokovat, to je o obětavosti a myslím, že tu tady máme všichni,“ doplnil Cienciala.

Zápas začne v Budvar Aréně v 17 hodin. V přímém přenosu ho můžete slyšet na Radiožurnálu Sport. Stejně tak o půl hodiny později třetí čtvrtfinále mezi Litvínovem a Brnem.