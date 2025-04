Východočeské derby začalo lépe pro Dynamo. Hradec ale dvěma góly za 17 vteřin ukázal, že boj o finále nevzdává

Hokejisté Pardubic vedou v semifinále play-off Tipsport extraligy nad Hradcem Králové 1:0 na zápasy. Úvodní duel vyhráli na ledě soupeře 4:2, i přesto, že v utkání ztratili během krátkého úseku dvougólové vedení. Hradec Králové 9:12 4. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové inkasující gól a Lukáš Sedlák z Pardubic. | Foto: David Taneček | Zdroj: Profimedia

Přijít o dvougólové vedení není situace, která by byla v hokeji běžná. Přesto ji na vlastní kůži zažili během čtvrtečního zápasu hokejisté Pardubic.



„Byl to šok. Přišli jsme o náskok, což nás mrzí,“ říkal po utkání obránce Pardubic Peter Čerešňák. On a Jones využili ve druhé třetině přesilové hry. Jenže v třetí části Hradec Králové dokázal vtěsnat do 17 sekund dvě branky a bylo vyrovnáno.

Panika na střídačce Dynama ale nezavládla. „Spíš jsme se snažili být pozitivní. Oni nám dvakrát hodili puk na bránu a dvakrát to šťastně propadlo. Bohužel to bylo 2:2, ale my jsme se semkli a ukázali naši sílu,“ popisuje pardubický útočník Jiří Smejkal.

Nevyužitá přesilovka

Rozhodující bylo i to, že Pardubice dokázaly ubránit hned po druhém inkasovaném gólu přesilovku soupeře. Tenhle okamžik, tedy přesilovou hru za stavu 2:2, považuje za stěžejní pro konečný výsledek i útočník Hradce Králové Aleš Jergl. „Hezky nám to blokovali. Škoda, mohl to být okamžik obratu. Nepovedlo se, nedá se nic dělat,“ posteskl si po zápase hradecký útočník.

Sedm minut před třetí sirénou totiž překonal domácího gólmana Škorvánka Smejkal a při soupeřově hře bez brankáře pojistil výhru Dynama Roman Červenka. První, doslova vybojovaný bod v semifinále tak mají Pardubice.

„Tohle vítězství je lepší než kdyby to třeba skončilo 3:0. Samozřejmě jsme se na to nadřeli a určitě bychom chtěli vítězný konec bez těch inkasovaných branek, ale pro naší psychiku je to velký,“ věří před pokračováním série Jiří Smejkal. Druhý zápas začne na ledě Mountfieldu v pátek v 17 hodin a 30 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.