Vychytávka jako v NHL. Hokejová extraliga zavede od nové sezony 'trenérskou výzvu'

„O trenérskou challenge extraligové celky jednoznačně stály. Vedle NHL to implementovala i IIHF. Měli jsme to připravené a kluby odsouhlasené od sezony 2019/20, ale kluby jsou jednoznačně pro to nečekat až na další sezonu, ale zavést to už nyní," uvedl Řezníček.

Zástupci týmů tak budou mít přímo na střídačce k dispozici záběry gólových situací a budou mít možnost v omezeném počtu případů rozporovat verdikty hlavních rozhodčích. V Česku budou mít trenéři možnost nesouhlasit jen s gólovými situacemi, případné ofsajdy jako v NHL se řešit nebudou.

Zavedení pravidlové novinky bude každý klub podle Řezníčka stát asi milion korun. „Je k tomu zapotřebí kompletní videosystém se specifikací bránění na brankovišti. Opatření techniky je pro kluby zásadní úkol na léto. Kluby si mohou vybrat jakoukoli firmu, jde výhradně o danou specifikaci," řekl Řezníček.

Zavedení trenérské výzvy upraví i činnost rozhodčích. Nově budou nastupovat s mikroporty a v případě revize herní situace budou divákům hlásit konečný verdikt.