Vymáčkli ze sebe všechno, my ne, přiznal sparťan Pavelka. V dresu Dynama zářil 19letý gólman

„Když jsem přišel do kabiny, byl jsem rád, že jsem si sednul. Pod tlakem ve třetí třetině to bylo hrozně náročné. Ale neskutečný zimák, ještě proti Spartě, je to splněný sen,“ zářil po zápase 19letý pardubický gólman Milan Klouček.

Svůj zatím největší extraligový zážitek si osladil Milan Klouček nečekanou výhrou hostujícího týmu 3:1 a také tím, že byl vyhlášen nejlepším pardubickým hráčem.

„Kluci blokovali střely, hráli suprově dozadu, strašně mi pomohli a chci jim poděkovat. Možná měli v hlavě, že jsem mladý a chytám první zápas, o to víc mi pomáhali. Hráli výborně, možná je Sparta podcenila, ale odvedli jsme super výkon,“ řekl podle Radiožurnálu.

Mít na domácím ledě za soupeře poslední mužstvo extraligové tabulky? To by přece na cestě za tříbodovou výhrou neměl být až takový problém, říkali si možná fanoušci Sparty. Trenéři si ovšem podobný luxus dopřát nemohli a nechtěli.

#SPAvPCE 1:2 / ⏱ 35:08 | PETR #SÝKORA nás po povedeném úniku posílá znovu do jednobrankového vedení! pic.twitter.com/AvU7j5xdHL — HC DYNAMO PARDUBICE (@hcpce) 3 October 2017

„Byl to pátý zápas za devět dní. Nevím, jestli nebylo tolik sil, ale nedokázali jsme tu obranu přetlačit,“ přemýšlel nad nečekaným sparťanským zakopnutím asistent trenéra Jaroslav Nedvěd.

Domácí ale jako by nastupovali do zápasu s iluzí, že ono to tentokrát půjde víceméně samo. „Je to tak. Říkali jsme si, že nesmíme hledět na to, že jsou dole v tabulce, a musíme hrát naplno, ale i tak jsme to asi vzadu v hlavě měli,“ přiznal obránce Tomáš Pavelka.

I od soupeře, který se s námahou snaží uniknout z extraligového suterénu, se papírový favorit může přiučit. „V první třetině ze sebe vymáčkli všechno, to my ne. Byli na zápas lépe připravení,“ dodal bek Sparty.

Tipsport extralilga (PLATNÉ K 4. 10. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. HC Kometa Brno 9 7 0 2 33:20 21 2. HC Škoda Plzeň 9 7 0 2 43:19 20 3. Piráti Chomutov 9 7 0 2 26:18 20 4. HC Oceláři Třinec 9 5 0 4 28:23 17 5. HC Vítkovice Ridera 9 5 0 4 25:22 14 6. HC Sparta Praha 9 5 0 4 26:25 14 7. Aukro Berani Zlín 9 5 0 4 19:19 12 8. BK Mladá Boleslav 9 3 0 6 19:21 12 9. Mountfield HK 9 4 0 5 17:21 12 10. Bílí Tygři Liberec 9 4 0 5 17:25 12 11. HC Dukla Jihlava 9 3 0 6 25:30 10 12. HC Olomouc 9 3 0 6 20:31 10 13. HC Dynamo Pardubice 10 3 0 7 26:40 9 14. HC VERVA Litvínov 8 2 0 6 11:21 6