Faksa pomohl asistencí k výhře Dallasu nad Nashvillem. Seattle smetl osmi góly Arizonu

Výsledky NHL

Minnesota - Vegas 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 3:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 24. Duhaime, 34. Klingberg, 40. Boldy - 37. a 60. Dorofejev, 10. Kolesar, rozh. náj. R. Smith. Střely na branku: 33:26. Diváci: 19 176. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. Dorofejev (oba Vegas), 3. Boldy (Minnesota).

Dallas - Nashville 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky: 5. Hintz, 33. C. Miller (Faksa), 37. Pavelski, 49. J. Robertson, 55. Seguin - 56. C. Foote. Střely na branku: 25:26. Diváci: 18 056. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson, 2. Wedgewood, 3. C. Miller (všichni Dallas).

Seattle - Arizona 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)

Branky: 16. a 36. McCann, 5. Eberle, 32. Soucy, 42. Borgen, 52. Bjorkstrand, 59. Geekie, 60. Donato - 25. Crouse. Střely na branku: 32:21. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. McCann, 2. Soucy, 3. Grubauer (všichni Seattle).