Češi budují ve Washingtonu kolonii. Gudas, Vrána a Kempný si pomáhají na ledě i mimo něj

Trojice českých hokejistů ve Washingtonu už je zase kompletní – po zranění se do sestavy Capitals vrátil obránce Michal Kempný a hned se v noci uvedl gólem. Týmu se daří, Češi mají důvěru trenéra a dostávají solidní prostor na ledě, a tak v české hokejové kolonii v hlavním městě Spojených států může vládnout pohoda. od zpravodaje z místa Washington 15:47 19. října 2019

Svou třetí zámořskou štaci v NHL poznává od začátku sezony Radko Gudas. Z Tampy na Floridě zamířil do Philadelphie, nyní o 200 kilometrů směrem na jihozápad do Washingtonu.

„Je to krásné město. Všichni ale žijeme ve Virginii, což je hned přes řeku. Máme tu tréninkovou halu, shodou okolností jsem ve Virginii strávil dva roky, když jsem hrál na farmě Tampy. S Rišem Pánikem jsme se vrátili tam, kde jsme spolu začínali. Rodina je spokojená, děti chodí do školky, je to dobré,“ řekl Gudas Radiožurnálu.

Stěhování z Tampy na severovýchod Spojených států podle všeho nevadí ani dětem, a to přesto, že moře a teplo ve Washingtonu na rozdíl od Floridy nemají.

„To je sice pravda, jsou tady ale jiná pozitiva, je tu super zoo. Kluci z týmu mají hodně dětí a manželky tu mají podobné záliby, takže se hodně vídají,“ dodává reprezentační obránce.

Česky si Gudas může popovídat s dalším bekem Michalem Kempným a útočníkem Jakubem Vránou, slovensky pak s Richardem Pánikem. Čeština ale kabinou Capitals nijak mohutně neburácí. To by ani nešlo, jak vysvětluje Vrána:

„Nebavíme se nahlas česky, aby to nějak neovlivnilo tým. Mezi sebou se česky bavíme, ale s respektem k týmu se snažíme udržovat angličtinu. Když se někdo baví jinou řečí, tak to není moc příjemné, tak to respektujeme.“

Svíčková, halušky či kachna

O co méně se spolu hráči baví česky v kabině, o to více si to užívají v soukromí. Tím spíš, že česky se dá nejen mluvit, ale třeba i vařit.

„Svíčkovou jsme ještě neměli, halušky už ale ano. Zatím ale nebyl moc čas a volné dny, kdy bychom se mohli sejít a dát si společně pořádnou kachnu. Teď bylo posvícení, takže jsem se bavil s rodinou, měli doma husy, kachny. Počkáme na nějaký lepší čas, kdy budeme mít pár dní volno a budeme si moci spolu sednout,“ usmívá se Gudas.

Opravdu i pečenou kachnu může mít hokejista NHL na jídelníčku: „Musí po tom být den volno, nemůžeme pak hrát hned zápas, úplně by mi asi nejezdily nohy,“ potvrzuje Gudas.

„Dal bych si kachnu, ale nevím, kde jí tady mám vzít,“ doplňuje Vrána. Sice neví, kde by ve Washingtonu sehnal kachnu, podle vlastních slov se soustředí spíš na hokej, ale s čímkoliv ostatním rád pomůže a poradí. Ostatně je se třemi sezonami v Capitals služebně nejstarším Čechem.

K trojici Gudas, Kempný a Vrána by se mohl přidat brankář Vít Vaněček, který zatím bojuje o šanci na farmě. Protože Capitals nehrají špatný hokej a v týdnu dokázali proti Torontu konečně urvat první vítězství i na domácím ledě, zdá se, že by dobrá nálada české kolonie mohla vydržet.