Washington chce udržet obránce Kempného a Carlsona. Proto vyměnil dva hráče za výběr v draftu

Důležitý krok k udržení opor včetně českého hokejového obránce Michala Kempného učinil při draftu NHL letošní vítěz Stanleyova poháru Washington Capitals. Generální manažer Brian MacLellan se dohodl na výměně obránce Brookse Orpika a brankáře Philippa Grubauera do Colorada za právo výběru v sobotním druhém kole na 47. pozici. Ušetřil tak v platovém stropu na nadcházející sezonu sedm milionů dolarů. Dallas 15:07 23. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Washingtonu Capitals Michal Kempný ve finále NHL | Foto: Amber Searls-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Capitals se chtějí vedle Kempného dohodnout na pokračování především s jeho spoluhráčem z elitního obranného páru Johnem Carlsonem a také se budou snažit domluvit na kontraktu s útočníkem Tomem Wilsonem.

Od Pouzara po Capitals. Stanleyův pohár získalo už 26 Čechů Číst článek

S Carlsonem se chce McLellan domluvit ještě předtím, než bude mít elitní zadák možnost od neděle jednat s dalšími zájemci. V případě, že by osmadvacetiletý nejproduktivnější obránce uplynulé sezony NHL s Washingtonem do 1. července nedošel k dohodě, stane se nechráněným volným hráčem.

„Uděláme, co je v našich silách, abychom Johna podepsali. Říkáme to celou dobu. Čekali jsme do konce sezony. Měli jsme jednání, jsme blízko a doufejme, že se během příštích čtyřiadvaceti hodin dohodneme,“ řekl MacLellan serveru nhl.com.

Carlson si v uplynulé sezoně v 82 zápasech základní části připsal 68 bodů za 15 branek a 53 asistencí. V play off pomohl k premiérovému triumfu Capitals ve Stanleyově poháru 20 body za pět tref a 15 asistencí z 24 utkání.

Jeřábek nechráněným volným hráčem?

Sedmatřicetiletý Orpik měl ještě s Washingtonem smlouvu na příští sezonu, která by pro platový strop Capitals znamenala zátěž 5,5 milionu dolarů. O jedenáct let mladšímu Němci Grubauerovi, který začal play off jako jednička, ale dochytal ho místo něj Braden Holtby, předložil klub z hlavního města USA v minulých dnech kvalifikační nabídku na nový kontrakt ve výši 1,5 milionu dolarů.

‚Rozhodl náš chtíč. Pocity se nedají popsat‘ Stanley Cup zvedli nad hlavu také Vrána a Kempný Číst článek

Platový strop se navíc v příští sezoně zvýší o 4,5 milionu dolarů na 79,5 milionu. McLellan tak má k dispozici okolo 21 milionů. Chráněnými volnými hráči se ale navíc mohou stát v červenci vedle Wilsona další útočníci Devante Smith-Pelly, Travis Boyd a bek Madison Bowey. Nechráněnými pak i český zadák Jakub Jeřábek a forvardi Jay Beagle a Alex Chiasson.

„Snažíme se podepsat smlouvu s Kempným a musíme se dohodnout s Wilsonem. Potom budeme dělat další rozhodnutí,“ uvedl McLellan s tím, že by se snažil získat zpět i Orpika, kdyby se jej Avalanche rozhodli vyplatit ze smlouvy a byl by opět volný.

U Grubauera generální manažer Capitals očekává, že by mohl s Coloradem podepsat smlouvu přibližně na tři miliony dolarů ročně. „Orpik i Grubauer jsou opravdu skvělí lidé a byli oblíbení u spoluhráčů. Neradi měníme takové hráče, ale museli jsme to udělat, abychom se jako tým posunuli dál,“ doplnil McLellan.

Grubauer vytvoří větší konkurenci na brankářském postu v Coloradu, kam míří český reprezentační gólman Pavel Francouz z Čeljabinsku z KHL. S Avalanche uzavřel na začátku května roční kontrakt. Pod smlouvou ale mají Avalanche vedle něj aktuálně jen jedničku Semjona Varlamova, protože i s Grubauerem je čekají ještě jednání.