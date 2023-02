‚V mém světě by Ovečkin nehrál.‘ Kapitán Washingtonu, který se fotil s Putinem, ztrácí fanoušky

Český člen zámořské hokejové síně slávy Dominik Hašek usiluje o to, aby kvůli ruské válečné agresi nesměli hráči z této země a z napomáhajícího Běloruska nastupovat v NHL. Nejkontroverznějším příkladem je největší současná hvězda soutěže, zakladatel hnutí „Putinův tým“ Alexander Ovečkin. Ten je ve Washingtonu i rok od začátku ruské invaze na Ukrajině nedotknutelnou hvězdou. O některé fanoušky kvůli tomu ale Capitals přišli. Washington 16:09 21. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexandr Ovečkin | Zdroj: Profimedia

Když dá druhý nejlepší střelec historie NHL gól, hala nedaleko Bílého domu může radostí spadnout. Na každý zápas chodí zástupy fanoušků Washingtonu v dresech s číslem osm a jménem ruského kapitána Alexe Ovečkina.

Johathan mi říká, že je důležité podporovat Ukrajinu, ale že on zároveň podporuje Ovečkina. Považuje ho za jednoho z nejlepších hokejistů.

Je prý sice mrzuté, že se svou profilovou fotkou veřejně hlásí k Putinovi, ale v Americe na to má právo. Stejně tak Jonathan chválí Dominika Haška, že aktivně vyjadřuje svůj názor, i když on s ním nesouhlasí.

Někteří ale naopak kvůli ruské agresi na Ukrajině, Ovečkinově podpoře Vladimira Putina a postoji klubu přestali Washingtonu fandit a chodit na zápasy.

Ztráta dlouholetých fanoušků

„Kdyby za druhé světové války měl někdo ze sportovců v profilu svou fotku s Hitlerem, jako má teď Ovečkin na instagramu tu svou s Putinem, všichni by z toho šíleli, požadovali by, ať tu fotku sundá a ať ho vykopnou z klubu.“

„V mém světě už by Alex Ovečkin v téhle zemi nehrál,“ říká pro Český rozhlas Lynn Kesslerová. Fanynkou byla od samého vzniku klubu, tedy skoro půl století.

Chodila na zápasy, později měla permanentku, Capitals milovala. Jenže stejné emoce cítí i k Ukrajině, kde má část rodiny. A tak po ruské anexi Krymu její vášeň postupně ochladla – a loňská další invaze v kombinaci s chováním Ovečkina a tím, co mu klub tiše toleruje, to pro ni byla poslední kapka.

‚NHL s tím nic nedělá‘

„Tím jsem s Capitals skončila. Nechodím tam, nedívám se na zápasy, nesleduju je na sítích. A nejsem sama. Lidi, kteří mají přehled, považují za děsivé, že Alex Ovečkin smí dál hrát v této zemi a dál podporovat Putina, a NHL s tím nic nedělá.“

„Sledovat, čím si prochází část naší rodiny na Ukrajině, a zároveň to, jak má Ovečkin v profilu fotku s mužem, který tu zemi bombarduje, na to ani nemám slov,“ prohlásila Kesslerová.

Ovečkin vloni krátce po začátku ruské invaze situaci krátce okomentoval s tím, že nechce válku, ale mír v celém světě. Podle stanice ESPN klub pak požádal Ovečkina, aby svou fotku s Putinem z instagramu stáhl, ale on prý odmítl z obav o své příbuzné v Rusku – a tak se nic nezměnilo.

Klub svůj možný požadavek nestupňoval a zdá se, že právě přístup vedení Capitals, potažmo celé soutěže, zklamal Lynn Kesslerovou ze všeho nejvíc.



„Nejdřív jsem byla zhnusená Ovečkinem a jeho veřejnou podporou Putina. Pak jsem napsala do klubu, a když vůbec neodpověděli, rozhněvalo mě to. A to je slabé slovo. V tu chvíli bylo jasné, že jim je to jedno. Peníze jsou pro Capitals, pro NHL i pro Ovečkina víc než zmařené životy nevinných lidí. Je to chamtivost.“

Ovečkinův dres je nejprodávanější

Když se procházíte kolem stadionu Washingtonu Capitals v centru města anebo přímo jeho chodbami, zakladatel hnutí Putinův tým Alex Ovečkin se na vás dívá doslova na každém kroku – z plakátů, fotografií nebo z titulních stran novin hlavně z roku 2018, kdy Capitals NHL vyhráli. Ovečkinův dres je tu dlouhodobě nejprodávanější.

„Kdyby byl Ovečkin hráč druhé nebo třetí pětky, zřejmě by mu řekli, ať sundá z instagramu tu svou fotku s Putinem. Ale oni to ignorují, protože nechtějí přijít o hráče, který jim přináší tolik peněz. A ukrajinskou vlajku a cedule na podporu Ukrajiny nosit na tribunu zakázali. To je podle mě odporné,“ myslí si teď už bývalá dlouholetá fanynka Capitals.

Lynn Kesslerová naopak oceňuje aktivitu bývalých českých osobností NHL.

Podpora českých hokejistů

„Moc se mi líbí, že Jaromír Jágr vybíral peníze pro Ukrajinu, a moc se mi líbí, že Dominik Hašek přišel s touto velmi ctnostnou a otevřenou iniciativou. Potřebujeme víc takových. Hašek byl fenomenální hráč, milovala jsem sledovat jeho zápasy.“

„A teď s ním souhlasím. I když si myslím, že bychom měli rozlišovat, protože vím, že ne všichni ruští hokejisti Putina podporují. Ale pokud ho chtějí podporovat, neměli by tu hrát, protože podporují vraha,“ řekla Kesslerová.



Skoro jisté je, že na stadionu, kam ráda a s vášní chodila desítky let, už Lynn Kesslerovou nikdo neuvidí. To by se prý muselo změnit mnoho věcí.