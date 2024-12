Washington s Vránou v sestavě prohrál s Dallasem. V repríze loňského finále porazila Florida Edmonton

Útočník Jakub Vrána se po téměř měsíci vrátil do sestavy hokejistů Washingtonu, kteří v pondělním utkání NHL prohráli na ledě Dallasu 1:3. Přestřelku v repríze finále minulé sezony v Edmontonu ovládli obhájci Stanleyova poháru z Floridy 6:5. Vancouver zvítězil nad Coloradem 3:1. New York 7:23 17. 12. 2024 (Aktualizováno: 8:55 17. 12. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vrána (druhý zprava) v souboji s Lianem Bichselem | Foto: Jerome Miron-Imagn Images | Zdroj: Reuters

Vrána za Washington nastoupil po desetizápasové pauze. V Dallasu se představil ve třetí formaci, odehrál téměř deset minut a zaznamenal jednu střelu na branku. V probíhajícím ročníku dosud odehrál 17 utkání s bilancí čtyř branek a tří asistencí.

Hvězdou zápasu byl Roope Hintz, který se pod výhru Dallasu podepsal dvěma góly. Washington, který se stále musel obejít bez útočníka Alexandra Ovečkina, venku prohrál po sérii deseti vítězství za sebou.

„Na konci sezony budou těžko k poražení. Jsou silní, jejich hráči vědí, co je potřeba k tomu, aby vyhrávali. Mají skvělé brankáře, a proto není překvapením, jak jim to jde. Byl to skvělý test. Nesměli jsme chybovat, abychom vyhráli,“ řekl brankář Dallasu Jake Oettinger.

Edmonton vedl nad Floridou už 4:2, pak ale Florida nastartovala k obratu a po brankách Gustava Forslinga, Nika Mikkoly a Sama Reinharta se ujala vedení 5:4. Domácí zásluhou Kasperiho Kapanena srovnali, ale poslední slovo měl hostující Carter Verhaege.

Panthers zvítězili po dvou porážkách, při kterých navíc nedali ani jeden gól. Oilers prohráli po pěti zápasech.

„Je to zklamání. Vypadalo to, že máme utkání pod kontrolou. Měli jsme najít způsob, jak vyhrát,“ uvedl kapitán Edmontonu Connor McDavid. „Když hrajete s týmem, který v posledních dvou zápasech nevstřelil gól, tak víte, že budou hladoví,“ konstatoval.

Hokejisté Vancouveru bez zraněného obránce Filipa Hronka zdolali Colorado 3:1. První hattrick v kariéře zaznamenal devětadvacetiletý Kiefer Sherwood, který ho završil v 57. minutě do prázdné branky. Canucks přeskočili Colorado v tabulce Západní konference o jeden bod a patří jim sedmá pozice.

NHL

Dallas - Washington 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky: 34. a 55. Hintz, 38. Bichsel - 16. Strome. Střely na branku: 24:26. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1.Hintz, 2. Oettinger, 3. Bichsel (všichni Dallas)

Edmonton - Florida 5:6 (1:2, 3:1, 1:3)

Branky: 16. a 27. Hyman, 28. Brown, 30. Draisaitl, 49. Kapanen - 3. Boqvist, 20. M. Tkachuk, 38. Forsling, 47. Mikkola, 48. Reinhart, 54. Verhaeghe. Střely na branku: 30:28. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Reinhart (Florida), 2. Hyman, 3. McDavid (oba Edmonton)

Vancouver - Colorado 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 17., 37. a 58. Sherwood - 60. Ničuškin. Střely na branku: 25:31. Diváci: 18 856. Hvězdy zápasu: 1. Sherwood, 2. Demko, 3. Pettersson (všichni Vancouver)