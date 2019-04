Elitní útočník Washingtonu T.J. Oshie má zlomenou klíční kost. V play off NHL tak zřejmě dohrál

Obhájci Stanley Cupu z Washingtonu bude pravděpodobně až do konce sezony chybět elitní útočník T.J. Oshie. Ve čtvrtém zápase série s Carolinou si zlomil klíční kost. Bez amerického hokejisty v sobotu Capitals vyhráli 6:0 a mají blíže k postupu do druhého kola play off.

Washington 14:49 21. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít