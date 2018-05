Washington zlomil prokletí. Alexandr Ovečkin poprvé v kariéře přešel přes druhé kolo NHL

Hokejisté Washingtonu vyřadili v play off NHL Pittsburgh 4:2 na zápasy a po dvaceti letech si zahrají v konferenčním finále. Pro tým, který od roku 1998 nepřešel přes druhé kolo, je to velký úspěch. Pittsburg 10:30 8. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alex Ovečkin slaví s Jakubem Vránou, v této sezoně dal už devět gólů | Foto: AP Photo/Nick Wass | Zdroj: ČTK

Hokejisté Washingtonu Capitals v posledních letech platili za tým, kterému se daří v základní části, ale svůj potenciál nedokáže uplatnit v play off. Tým okolo hvězdného Alexandra Ovečkina v posledních letech skončil vždy ve druhém kole.

Dvakrát za sebou musel navíc zkousnout porážku od rivalů z Pittsburghu. Napotřetí se ale Capitals dočkali odplaty - prodloužení šestého zápasu rozhodl po přihrávce Ovečkina Jevgenij Kuzněcov.

Zatímco všichni hráči Washingtonu bouřlivě oslavovali, Ovečkin spíš připomínal člověka, kterému se mohutně ulevilo. Aby také ne, celou svou kariéru ho srovávají se Sidneym Crosbym a zatímco v individuálních statistikách jsou na tom obě hvězdy NHL bodově podobně, týmové úspěchy sbírá jen Crosby. Kanadský útočník vyhrál třikrát Stanley Cup, u Ovečkina svítí velká nula.

Odvěcí rivalové Alexander Ovečkin (vpravo) a Sidney Crosby | Zdroj: Reuters

„Občas je těžké se přes to přenést. Ať jdete kamkoliv, tak vám to lidé předhazují. A Ovečkin to poslouchal dlouho, přitom je to tak skvělý hráč. Je to frustrující, když se o něco snažíte a ono to zkrátka nejde,“ popisoval Ovečkinovy pocity trenér Washingtonu Barry Trotz.

V letošním play off ale ruský útočník září. Ve dvanácti zápasech si připsal 15 bodů a poprvé si zahraje finále Východní konference.

„Je to skvělý pocit. V této pozici jsem nikdy nebyl. Díky bohu, že nám to tentokrát vyšlo. Jedeme dál a já už se teď nemůžu dočkat dalšího zápasu. Na sérii s Tampou jsme připraveni,“ říká Alexandr Ovečkin.

Washington ale nečeká jednoduchý úkol. Floridský klub byl v základní části nejlepším týmem Východní konference a v play off na cestě do konferenčního finále překvapivě hladce vyřadil ambiciózní Boston.