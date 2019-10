Legendární číslo 99. Před třiceti lety vyřadil Edmonton dres Wayna Gretzkyho

V životě hokejisty je to významný okamžik. Ke stropu haly míří dres s jeho číslem, které už v týmu nikdo další nosit nesmí. Kluby nejen v NHL tak vzdávají hold svým legendám. V úterý je to přesně 30 let od chvíle, kdy se téhle pocty v Edmontonu dočkal nejlepší hráč všech dob Wayne Gretzky. New York 18:47 1. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Wayne Gretzky | Foto: Creative Commons (CC BY 3.0)

Na led edmontonské arény, ve které v osmdesátých letech nastřílel tolik branek, se vrátil s několika vráskami ve tváři navíc. Na nohou neměl brusle, jeho společenské boty ladily s tmavým oblekem a on sám s těžko předstíraným dojetím sledoval dres obřích rozměrů s číslem 99 mířící ke stropu haly.

Tyhle ceremoniály jsou si většinou velmi podobné a málokdy něčím překvapí, přesto v zámoří pravidelně baví fanoušky hokejových týmů. Stejně jako v lednu roku 2015 v Buffalu proslov Dominika Haška lámanou angličtinou.

„Dojetí tam bylo určitě. Ne snad, že by mi ukápla slzička, ale bylo to opravdu krásné. Jsou to nezapomenutelné zážitky a byl jsem rád, že dnes byl ten den, kdy mi tu vyvěsili dres,“ vzpomínal tehdy český brankář.

Ti, kteří by chtěli nosit na dresu Buffala devětatřicítku, mají od té doby smůlu. Kromě Haška se téhle pocty dostalo ještě dvěma Čechům - Milanu Hejdukovi v Coloradu a Patriku Eliášovi v New Jersey. Téměř jistě se jednou dočká i Jaromír Jágr.

Několik dresů visí i pod stropy českých extraligových stadionů. Tři čísla jsou navždy vyřazená i v národním týmu, v tomto případě ale kvůli nešťastné události. Čtyřku, patnáctku a třiašedesátku nosily oběti letecké havárie u Jaroslavle, Rachůnek, Marek a Vašíček.